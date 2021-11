Fenómenos paranormales en el viejo convento de Cantillana

El pasado mes de octubre, para Halloween, se celebraron unas jornadas de misterio en Cantillana, organizadas por mis buenos amigos Fran Abad y José J. Villalón, del programa «Ciencia y más allá«, en ese cartel compartíamos espacio Fede Padial, Sergio Ruiz, José Luis Hermida y yo mismo. En los intermedios que se hacía entre ponencia y ponencia se acercó a mí un amigo, Diego Ruiz, que me dijo: «¿Sacas la investigación que hicimos en el convento?» y mi respuesta fue un lacónico «no». Él se quedó con la cara «descuadrada» y me espetó: «¿Y eso? Si han estado aquí grabando con José Luis Hermida y todo, vamos, con el que da la última conferencia». Mi respuesta fue inmediata: «Nos dijeron que debía ser una investigación confidencial y que no podía salir en ningún sitio, aunque en el programa de radio dejamos caer algo no se llegó a tocar y se respetó la palabra dada». Mi amigo, que me sirvió de llave para investigar este caso, comprendió el alcance de mis palabras y acabé de saber más pormenores del mismo.

En aquella fecha salíamos de haber realizado, meses antes, dos investigaciones muy importantes en lugares pertenecientes a Patrimonio como son el Monasterio de San Isidoro del Campo y las Ruinas Itálica, que precisaron de mucha burocracia para obtener el permiso, mucha espera y que, finalmente, se extendió la autorización para ambos lugares a mi nombre. Tras aquello seguimos con diferentes investigaciones y esta no estaba en la hoja de ruta. Diego me decía: «Esto es en el antiguo Convento de San Francisco, que además tiraron la iglesia hace ya tiempo y vete tú a saber lo que va a ser de él». Siempre me han gustado este tipo de lugares, de hecho me recuerdan a la investigación en el convento de Olivenza, en Badajoz (Extremadura) y los hechos que pasan en su interior. Así que acepté esa propuesta.

Pero en las tareas de documentación del sitio Carmen Sánchez me decía: «mi hermana y yo estuvimos en el colegio unos años, allí imagínate que te enseñaban lo típico, y a coser y de paso te trataba de «pescar» para la orden. Pero las niñas allí lo pasábamos mal porque se sentían cosas raras, tan pronto estabas sentada y te venían unos olores raros o un frío de muerte. Y mi hermana, que en paz descanse, llegó a ver una monja por uno de los pasillos de abajo. Cuando le vi la cara, aterrada, le dije «claro, aquí que vas a ver, o monjas o niñas...». Pero ella me dijo que no, que era un fantasma y que se perdió en el pasillo. Con espanto me dijo: «Que aquello, Carmen, era un fantasmas» me dijo» decía nuestro testigo.

Diego me indicaba ya en el lugar: «Mira, haciendo aquí unas cosillas estaba en una escalera y le pedí a mi compañero los alicates. Puse la mano detrás y me pudo el alicante en la mano. Le dije: «Tío, estás helado» y nadie respondió. Entonces me di la vuelta y miré y no había nadie. Le pegué una voz y llegó y le dije: «Tu me has puesto ahora mismo el alicate en la mano, ¿verdad?» y me dijo que no, que no, que él estaba fuera y que no», pero no se acaban ahí los hechos extraños.

«En esos mismos días se me hizo tarde la faena y me quedé un rato más, sentí unas pisadas que iban aceleradas y miré, entonces vi a una monja que iba por el lado y que se perdía en una zona que no había nadie. Recogí mis cosas y me fui, no quise saber nada más de ello».