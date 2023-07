Fenómenos paranormales en la ‘Casa de las Columnas’ de Triana

El edificio está en el punto en el que se enclavaba la iglesia de la Cofradía y el Hospital de Mareantes. Una casa que, según Fernando Narbona, en 1780, era muy hermosa -lo sigue siendo- con balconaje que daba a la orilla del río y a la llamada Calle Larga. La casa fue, con el paso del tiempo, un típico «corral de vecino» siendo rehabilitada por la Gerencia Municipal de Urbanismo en el año 1988 y cediéndola, con posterioridad, al Área de Participación Ciudadana del barrio.

Del siglo XVII queda la aportación que hizo en auxilio de los marineros, de los hombres de la mar, así como tenía una condición religiosa. Cuando se funda el colegio seminario, la corporación se trasladó a una nueva sede, dentro del barrio de San Telmo, patrón de los marineros. En el siglo XVIII tuvo diferentes ocupaciones de órdenes religiosas y el 1710 pasó a los terceros franciscanos de San Juan de Aznalfarache. No obstante, en 1757, la corporación tiene la propiedad del mismo y enlaza ya con el uso como «corral de vecinos».

Pero los hechos extraños en este edificio no son nuevos, desde 2002 tengo constancia de sucesos en su interior, en mi archivo tengo una declaración, se trata de una persona que trabajaba en su interior y testificaba: «Yo trabajo [en 2002] en el edificio y pasan cosas muy raras, cuando me quedo sola escucho pasos, perfectamente, y sé que no hay nadie o se escucha respirar a alguien. En ocasiones me he tenido que asomar al patio por escuchar portazos fuertes y, sin embargo, cuando salgo, todo está en perfecto orden. Cuando salgo de allí es lo peor porque siento como «algo» me acompaña a la puerta, es como si una corriente fría viniera hacia mí, es una sensación muy desagradable pero es que, además, sientes esa compañía» y apostillaba «tienes que venir un día a echar un vistazo por allí.»

Recuerdo que pocos días después la visité y me estuvo enseñando las dependencias, allí pude tener un tiempo para intentar grabar psicofonías, algo que, en aquella ocasión, no resultó positivo.

Pasaba el tiempo y tuve la ocasión de investigar otros casos en la zona, en la Plaza del Altozano, en calle Castilla o en el mismo Mercado de Triana, pero siempre me daban la referencia de lo que en la casa sucedía, en unas ocasiones con descripciones más vagas y en otras más profusas, como la que me dio una persona vinculada a la limpieza que me decía: «Mira, no he pasado más miedo en mi vida. Estaba limpiando y coloqué unas sillas de forma que pudiera pasar bien la fregona. La cosa es que me giré por que sentí que me llamaban y al darme la vuelta de nuevo estaban todas las sillas como antes que yo las recolocara, como si no le hubiera gusta a alguien que las pusiera así y las puso como estaban antes. Además sentí como otro susurro, como cuando me llamaron y tuve la seguridad que no estaba sola» me decía.