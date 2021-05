Fenómenos paranormales en los juzgados de El Prado

Se podría dar al juego fácil y a la broma sencilla cuando se hablan de fantasmas en un lugar con un ámbito laboral político o jurídico, pero es un tema serio que hay que tomar como tal, máxime cuando hablamos de los Juzgados del Prado de San Sebastián en Sevilla, un lugar donde se imparte Justicia y donde no está exento de hechos inexplicables.

Testimonios

Las pistas del caso me la ofreció un empleado de seguridad del edificio durante una ruta en la que comentaba casos de vigilantes de seguridad y experiencias inexplicables. El hombre, con precaución me dijo: “¿Sabes lo que ocurre en el Prado?”. Y en ese momento fui todo oídos sabiendo que cuando alguien se acerca de esa forma es que algo hay.

En el interior del Juzgado, el edificio antiguo, se vienen produciendo una serie de hechos que para sus testigos es de tipo paranormal. Descensos bruscos de temperatura, luces que se encienden y se apagan, se escuchan pasos en la noche, detectores que saltan, parafonías, e incluso ver la sombra de “algo” que se manifiesta en sus pasillos.

De los extraños sucesos no sólo tienen constancia los vigilantes de seguridad, también la propia Guardia Civil, que sabe de la realidad paranormal del Juzgado.

Con una persona que trabaja en el interior del edificio –cuya identidad pide que sea mantenida en el anonimato- hablábamos de su experiencia: “Mira, una noche fue muy extraño, estábamos un compañero y yo en la parte baja y sentimos como algo andaba por un pasillo. Era un sonido inequívoco y ambos nos miramos. Mi compañero me dijo “ve tu” ya que allí no debía haber nadie. Bien. Viendo que tardaba lo llamé y no contestaba. Al rato lo vi venir muy pálido. Me dijo que había visto una bulto, una sombra gris en la zona de las escaleras, me dijo “es un fantasma” y mientras apenas podía contener las lágrimas”.

No es el único caso

Se sabe que en los Juzgados de Viapol suceden hechos misteriosos tal y como relataba en mi libro “Sevilla Oculta” (Absalon Ediciones) en el sevillano barrio de San Bernardo. En estos del Prado era un secreto a voces pero jamás había salido nada a la luz, de hecho estas informaciones es más producto del azar y la complicidad que de una información buscada.

En otra ocasión una puerta de uno de los despachos se abrió sola al paso de uno de los vigilantes, este al notar que se había abierto creyó que había alguien dentro, miró y no vio nada, las luces apagadas y nadie en su interior, cerró la puerta y antes que hubiera encaminado sus paso por el pasillo se volvió a abrir. Volvió a cerrar y del interior salió una voz que le dijo al sorprendido trabajador: “Déjala abierta”.

El vigilante informó a su compañero y lo reflejaron en el parte de intervención, pero estos, con este tipo de información acaban en el cajón del olvido.

En otra ocasión uno de los vigilantes que estaban en la tarde en la zona baja sintió un grito, era un grito desgarrador, pensó que tal vez era alguien que le había sucedido algo y fue a ver. Parecía venir de una zona determinada, una habitación pequeña que queda “a mano derecha”, pegó el oído y sintió llorar. No cabía duda, allí había alguien. Al entrar solo había cajas y polvo, nada con vida. Sin embargo cuando se iba a ir sintió un lacónico y frío “no me dejes sola”, una voz lastimera de mujer que erizó cada poro del cuerpo de aquel vigilante que le faltó tiempo para salir de allí.

Luces que se encienden solas en los despachos y puertas que se abren sin explicación. Todo un conjunto de fenómeno extraños a cual más impactante.

¿Qué puede estar originando esta actividad paranormal o inexplicable?

Quizás las respuestas habría que buscarlas en el pasado y para ello hemos de saber que la zona del Prado de San Sebastián de Sevilla estuvo antaño muy cerca del cementerio de la zona y que allí, justo allí, estaba ubicado el trágico quemadero de la Inquisición donde tantos inocentes perecieron en las “llamas purificadoras” del Santo Oficio.

Por qué no pensar que lo que allí se manifiesta hoy es el vestigio del dolor pasado de algunos de los caídos en una época tan negra en la Historia de este país.