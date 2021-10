Fenómenos paranormales en San Bernardo

Un caso estremecedor... Me decía Sara S. que un amigo suyo tenía un serio problema en su casa, que se estaban viviendo episodios muy extraños, donde “se escuchaban cosas raras” cuando en la casa no había nadie o, simplemente, que era imposible que se estuvieran dando tales sonidos.

Como buena “detective” del misterio me remitía una memoria USB repleta de inclusiones psicofónicas y una completa lista donde se diseccionaba cada segundo del audio que contenía esa memoria.

Me enfrasqué en el análisis y me sorprendieron mucho aquellas psicofonías, o parafonías, tanto que quise ir al lugar a investigar.

Con todos los permisos y autorizaciones por parte de la familia ella me condujo al sevillano barrio de San Bernardo donde me presentó a Miguel L., sería él el encargado de narrarme, en primera persona, otras experiencias sucedidas en aquella casa, una casa que tenía su tiempo y que no había perdido un ápice del encanto –nunca mejor dicho- que antaño tuvo.

La casa se construye allá por los primeros años del siglo XX, de varios pisos y la típica montera de cristal. Pero lo interesante es que allí, ellos, podían sentir, perfectamente, sonidos de pasos o de objetos que parecían caer, la incómoda sensación de sentirte acompañado, observado y mucho más carente de explicación.

Todo iba creciendo conforme pasaba el tiempo pues los sonidos eran fuertes “como si estuvieran derribando la casa” decía Miguel que preoseguía: “algo que luego se repitió pasado el tiempo y que asustaba pues pensamos que era la estructura que se podía haber caído”.

Otros fenómenos igualmente inquietantes fueron el de escuchar voces “incluso la de mi madre que no se encontraba en casa” y sumando todo ello la inquietud se instaló entre ellos.

Con todo ello se procede a realizar una investigación en aquella casa con resultados sorprendentes. Lo primero era la sensación de, efectivamente, sentirte acompañado –aunque ello puede ser sólo una apreciación subjetiva de la persona-. Menos subjetivo sería el poner los aparatos a funcionar y comenzar esa demostración de las que hacen gala los edificios calificados de “encantados”.

Las grabaciones comenzaron y era muy evidente –por el registro en pantalla- que estaban captando algo que iba, inexcusablemente, apuntado en nuestra libreta de anotaciones. Sonidos tales como pisadas, un incómodo murmullo como si en la habitación contigua estuvieran hablando en voz baja, pasos en la planta superior o como si “algo” –un objeto no identificado- cayera por las escaleras.

Otro fenómeno impresionante que pudimos captar es el de una especie de música que resonaba, como el eco de un pasado que quisiera manifestarse. No podía salir de mi asombro pues, en ocasiones, todos esos sonidos eran perceptibles a simple oído, no hacía falta ningún aparato que luego tener que analizar su grabación... ¡Impresionante!

De pocos lugares puedo decir que, tras obtener resultados así, no tuvieran “algo” en su interior, no tuvieran una presencia que habitara ese inmueble, que morara por sus pasillos, sencillamente es el efecto de una “casa encantada”. Pero lo mejor estaba por llegar.

Las horas iban pasando y la intensidad no decrecía, iba en aumento, como si aquel día elegido fuera el señalado para mostrarnos “todo su poder”. Voces muy evidentes, golpes de mayor o menos intensidad, risas e, incluso, el inequívoco sonido de la cancela que parecía abrirse y cerrarse y que, en la realidad, permanecía inmóvil... ¿Cómo era posible?

Lo más impactante fue, sin dudas, en aquella investigación, poder escuchar la voz de una mujer, que hablaba, que parecía canturrear una canción o como resonaba, con energía, un nombre... un nombre de mujer... ¿Hay alguna relación? No me cabe ninguna duda.

Cuando estoy redactando la memoria de la investigación tengo mi ordenador pasando todo el audio y escucho una voz casi imperceptible, masculina, que dice: “Me maté” o “Me mato” –a veces no es fácil de escuchar ni tratando el sonido con programas para ello-. Esa voz masculina resulta inquietante y que puede que tenga la clave de lo que está sucediendo pues en la pequeña Historia de cada lugar están las respuestas donde, dicen los parapsicólogos, que esté tipo de “entes” –o energías o como queramos llamarlo- se quedan vinculados por alguna razón, puede que afectiva, familiar, emocional, sentimental...

Sentados con todos los argumentos de esta noche de investigación, emociones y palabras, no puedo menos que concluir que en este inmueble de San Bernardo ocurren hechos realmente inexplicables, donde pasar una sola noche es una osadía y donde lo paranormal, sin ningún género de dudas, se manifiesta.