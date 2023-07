Fenómenos paranormales y mensajes del más allá en Tarazona

Las personas, en muchas ocasiones, viven experiencias que son realmente sorprendentes, experiencias que pueden hacer que su concepto de la vida cambie o que, simplemente, crean que hay “algo más”, que más allá de esta vida hay algo y que, en ocasiones, puede haber señales de todo ello que nos transmitan esperanza.

Es el caso que les quiero contar, de Pablo, un amigo que se animó a confesarme una experiencia que, sin dudas, es fuerte. Él me llamó para hablar conmigo y tratar de obtener algunas respuestas. Me decía: “bueno, como te dije mi mujer es un poco brujilla y ve cosas raras, alguna historia tiene...” entendiendo que era el hilo conductor de su vivencia.

Así me atreví a decirle que me contara sin ningún temor lo que le sucedía pues, si era de “tipo inexplicable” nadie mejor que yo para poderlo entender sabiendo que hay una comprensión total a su testimonio.

Pablo me decía: “Al igual que la historia que te he leído en El Correo de Andalucía, mi padre tuvo un ictus o ataque cerebral en la parcela de mis padres y a la semana falleció. Cuando fuimos un día ya pasado meses desde su fallecimiento pero ella vio perfectamente a mi padre con una bata que se solía ponerse”.

Fue la visión de su suegro fallecido lo que le causó tanto impacto: “sé que sólo ella podría verla, puesto que ha visto gente mirándola cuando duerme y no soñando, sino cuando se despierta porque sentía que algo pasaba”.

“Yo no creía mucho en esas cosas hasta que una noche que utilizamos el campo y me fijé que miro a la puerta y sin decir nada simplemente se metió debajo de sábana, sólo el gesto de hacerlo, no decir nada y esconderse y yo que me percate de todo sé que algo había”.

Pablo seguía su relato sorprendente: “Unos días después le dije que por que se metió así debajo de sábana, me dijo que vio a alguien mirando desde entrada del cuarto y que no me dijo nada porque no lo entendería, una silueta perfecta parada mirando de frente”.

Mi pregunta fue inmediata: “¿Notáis alguna presencia o algo? Me respondió “meses después si tuve un sueño con mi padre, al cual le llegue a preguntar y no se me olvida que como estaba allí arriba, el caso es que note perfectamente como me abrazaba por que sentí los huesos de su espalda y brazos, fue una situación gratificante pero a la vez alucinante por que sentí perfectamente un contacto y me desperté mirándome los brazos”

“Eso es lo más que yo he podido tener como experiencia, no por el sueño porque es un sueño sino el sentir como lo abrazaba, si sueñas con alguien obeso a lo mejor sientes más carne pensé, pero era su cuerpo”.

“¿Y notaste el contacto físico?” repuse, a lo que me respondió: “Totalmente, ya te digo, se que estaba soñando, pero fue el abrazo lo que me despertó, porque lo sentí como si fuera real. Es más: estaba soñando pero en el mismo sueño sabía que no podía ser real y le pregunté cómo estás ahí arriba, yo alegre pero ruborizado en la pregunta, es como si supiera que era un suelo real y que no era cierto, y cuando lo abrece lo sentí, cuando lo recuerdo siento los huesos vamos. Es lo que me descolocó”

“Me desperté diciendo gracias vamos, no se me olvida y hace 10 años ya...Dando gracias como si hubiese sido una visita como diciendo aquí estoy”.

Un relato impresionante que, nuevamente, pone de manifiesto que hay presencias que permanecen junto a nosotros y que esa no conciencia de muerte o tal vez las emociones y sentimientos volcados en un lugar hacen que se vivan hechos como el narrado por Pablo.