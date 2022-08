Fin de la polémica: el origen del Covid-19

Rasmussen junto a otros 17 científicos han cerrado el debate del origen del Covid-19 siendo publicado en la prestigiosa revista «Science» y en el que explica que si bien no podemos identificar el animal exacto que infectó al humano con la COVID-19 por primera vez, “no hay otra explicación” en cuento al punto en el que nació el mismo: “No hubo ningún caso de COVID-19 en Wuhan ni en ningún otro lugar antes de estos primeros casos que analizamos”, siendo señalado el mercado de Wuhan.

Origen real del Covid-19

Al respecto de todo ello indicaba: “Nadie discute que hubo muchos casos tempranos asociados con el mercado. La pregunta era, ¿podría el virus haber venido de otra parte y haberse amplificado en el mercado?”, así detallaba como se excluyeron los primeros casos que sí habían estado en el mercado de Wuhan, y se dieron cuenta que aquellos otros primeros infectados que no lo habían visitado tenían relación con esos casos excluidos.

“Eso es consistente con el hecho de que el virus adquirió la capacidad de transmisión de persona a persona en el mercado, de modo que las personas que no habían estado allí comenzaron a contraerlo de quienes sí lo habían hecho” decía Rasmussen.

“Estas muestras positivas se agruparon en la parte del mercado donde se vendían los animales vivos; procedían de jaulas, carros y equipos que habían estado en contacto con esos animales. Eso no era muy conocido” y de ahí pudo saltar, por zoonosis, a los humanos.

“Por una loca coincidencia, en 2014 uno de mis coautores, Edward Holmes, había tomado una fotografía que mostraba un puesto en particular donde los perros mapaches vivos, que son susceptibles al Sars-CoV-2, se mantenían en jaulas apiladas en un carro. Tomó la foto mientras científicos chinos le daban un recorrido por el mercado que consideraba que tenía un alto riesgo de propagación viral. Ese puesto luego produjo cinco muestras positivas para Sars-CoV-2. Finalmente, demostramos que muchas de las especies a la venta en el mercado son susceptibles a la infección por Sars-CoV-2. Fuimos los primeros en juntar toda esta evidencia y decir que cuando miras la imagen completa, realmente no hay otra explicación que no sea que el virus comenzó a propagarse en la población humana en ese mercado” finaliza la viróloga.

¿Experimento de laboratorio?

Sobre si fue o no una fuga de un laboratorio de «Cuarto Nivel» explicaba: “No creo que puedas descartarlo por completo, pero hemos demostrado de manera bastante concluyente que proviene del mercado. Ahora bien, si el virus se hubiera escapado de un laboratorio, alguien hubiera tenido que infectarse con el linaje B en el laboratorio, ir al mercado e infectar a la gente allí sin haber infectado a nadie en el camino, y luego alguien más habría tenido que hacer exactamente lo mismo con el linaje A unas semanas más tarde. No es imposible, pero una explicación más simple es que el virus fue llevado al mercado en un animal, desde donde se propagó a otros animales, divergiendo en el proceso”.