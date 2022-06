Guía de supervivencia para novatos en el mundo de los gatos

Es una decisión que hay que madurar mucho pues un animal no es una juguete ni como tal se debe tratar, sino un ser vivo que puede dar mucho cariño y muchos momentos de felicidad a la persona o familia que lo acojan en su hogar.

Siempre debes acudir a voces autorizadas para que te aconsejen en los conocimientos básicos sobre felinos, veterinario o protectora de animales. La adopción es la mejor opción pues se les da una oportunidad a los animales de una nueva vida.

Así se debe comprobar de la buena salud del animal, sea adulto o cachorro, el nivel de socialización es importante puede determinará como se relaciona con los demás y, en cualquiera de los casos, las semanas primeras de permanencia van a ser clave en ello. Si se dispone de un historial de salud o genético de sus progenitores es ideal pero en rara ocasión de tienen.

Así los gatitos debes estar desparasitados y vacunados -si por edad y precisan de ello-, en otros casos que estén esterilizados y tengan toda la prevención posible que garantice su óptimo estado de salid.

En función de la raza del felino se sabrá un poco de su carácter, lo más normal es tener un europeo común -o europeo glamuroso, como yo los llamo- que suelen ser cariñosos y ser muy agradecido por el entorno hogareño que se les dan.

No hay que atender a la leyenda urbana de los gatos y si son ariscos o no. El gato es un animal que tiene un cariño muy humano, cuando necesita de ese cariño lo busca y cuando no lo rechaza, como los seres humanos.

El temperamento del animal es uno de sus rasgos y te puede ayudar a la elección del mismo. Así los siameses son muy cariñosos, los bengalíes suelen ser «eléctricos», nerviosos y les gusta el agua. Los Bombay son protectores, el Macon muy tranquilo, los europeos comunes curiosos y de estar siempre sesteando o con el espíritu de caza.

Cada raza tiene sus cualidades aunque no es algo exacto y su personalidad, de cada uno de ellos, es única. Los gatos domésticos con el pelo corto o largo no suelen tener rasgos raciales que afecten a su temperamento, pero su personalidad es tan única como la de cualquier otro gato.

Todo gato requiere de paciencia, de calma, de saber que son seres vivos que tienen sus propias necesidades e independencia. Suelen saber usar el arenero que debes poner con una arena aglomerante buena e, incluso, con un toque perfumado. Él gato sabe qué hacer y donde ir cuando tenga alguna necesidad.

Los gatos adultos que se adoptan son especialmente tímidos en los primeros días, deben adaptarse a ti y tu a ellos, sabrán usar el arenero y procurarán no interferir en tu vida y tu no ser muy pesado en la suya sabiendo que son peluches adorables que entran ganas de cogerlos y acariciarlos. Se debe tener en cuenta que al animal puede que no le apetezca y use sus armas.

Para cortar las uñas a un gato se prefiere acostumbrarlos desde cachorros sabiendo que algunos son más dóciles que otros. En caso de necesitar ayuda será mejor que lo haga un veterinario.

A los gatos les gusta estar relajado y casi sesteando, suelen estar por casa de un lado a otro allá donde haya sol, un ventanal grande con vistas y soleado, con su comida y agua limpia y fresca cercana será el paraíso para ellos. Si son gatos de exterior procura tenerlos controlados y estar con su chip no sea que se pierda.

Tener un gato es un paso muy importante en la vida de una persona y se es responsable de un compañero/a maravilloso. Dale tu amor siempre y no olvides estas nociones básicas de la guía de supervivencia para novatos en el mundo de los felinos.