Hoy hace una década que les dijimos adiós a las antiguas bombillas

Hace exactamente diez años que todos los países miembros de la Unión Europea dejaron de fabricar la bombilla incandescente tradicional después de 130 años de antigüedad para darle paso a las led (diodos de emisión de luz) y las lámparas fluorescentes compactas. Fue un 1 de septiembre de 2012 cuando se puso el punto final a la fabricación de las bombillas de toda la vida, aunque su sustitución, que había comenzado en otros países de Europa en 2009, fue progresiva –primero las de 100 vatios, luego las de 75 y 60 y finalmente las de 40- y muchos establecimientos en nuestro país han seguido vendiendo sus existencias hasta hace muy poco.

Las razones de aquel cambio –dictaminado por la directiva europea Ecodesign 2009/125- eran el menor consumo y el ahorro energético, además de que las nuevas bombillas duraban, supuestamente, mucho más. Un hogar medio podría llegar a ahorrar un 15% en el recibo de la luz, se aseguraba entonces, sin imaginar la escalada de precios que iba a afectar tan gravemente a las economías familiares no demasiados años después, sustituyendo la crisis económica de entonces por la crisis de ahora.

Desde entonces, no pueden ser introducidas ni vendidas en Europa ninguna bombilla procedente de algún país externo a la UE y que no cumpla los requisitos de rendimiento energético. La directiva europea pretendía así reducir el consumo energético y proteger el medioambiente de los residuos generados por las antiguas bombillas. Una década después, en las tremendas facturas de la luz no podemos echarles toda la culpa a las bombillas.