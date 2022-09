Hoy... Noche de Misterio e Historia en Bormujos

Será a partir de las 18:00 h. cuando se den cita en este emblemático lugar de esta bella localidad de Bormujos, todos los asistentes que lo deseen y que podrán disfrutar de la presentación de tres libros magníficos dentro de lo que es la “Noche de Verano y Misterio en Bormujos”. Una presentación muy esperada por tres grandes autores andaluces que gozan de gran simpatía y popularidad. Se trata de un acto gratuito en pro del fomento de la cultura libre hasta agotar aforo.

Los autores serán nuestro querido Julio Marvizón, el gaditano José Antonio Caravaca y Óscar Fábrega con tres obras muy diferentes y a cuál más interesante.

Obras a presentar

“En la mente de los OVNIs” de José Antonio Caravaca

En la mente de los ovnis amplia y desarrolla su famosa teoría de la Distorsión profundizando en el enigma de los platillos volantes hasta límites insospechados. Y es que Caravaca ha conseguido componer un marco teórico que podría explicar el funcionamiento de estas manifestaciones y responder a algunas de las grandes interrogantes que orbitan alrededor de los OVNIS desde hace décadas... ¿Es posible que los platillos volantes no sean naves extraterrestres? ¿Por qué los encuentros cercanos contienen tanta información absurda y contradictoria? ¿Pertenecen los aterrizajes OVNIS al mismo fenómeno que los avistamientos lejanos de aeronaves y luces no identificadas? ¿Son los OVNIS mitad físicos y mitad psíquicos? ¿Estamos enfrentados a unas inteligencias no-humanas que nos controlan y manipulan? ¿Visitantes de otros planetas? ¿Seres de otras dimensiones? ¿Viajeros en el tiempo? ¿Arquetipos enviados por el inconsciente colectivo de la humanidad para salvarnos de nuestras angustias existenciales? ¿Pensamientos solidificados? ¿Un poltergeist planetario? ¿Emisarios de una realidad que se encuentra más allá de nuestros sentidos ordinarios? ... Para responder a todas estas preguntas el autor ha diseccionado más de 10000 encuentros cercanos con ovnis para trazar una precisa y detallada cartografía de lo que nos ha ofrecido la casuística ufológica desde 1947. Aterrizajes ovnis, encuentros absurdos, fenómenos paranormales, alteraciones espacio temporales, precogniciones, dimensiones ocultas, apariciones marianas, insólitas criaturas, viajes chamánicos y entidades fantasmales, se dan cita entre las páginas de este libro para mostrar al lector las vastas y asombrosas ramificaciones del paradigma OVNI. En definitiva, lo que Caravaca se ha propuesto en esta apasionante y demoledora obra, que no va a dejar indiferente a nadie, es penetrar, en la compleja mente de los ovnis e intentar desvelar sus más pro-fundos y oscuros secretos... ¿Lo habrá logrado?

(Ensayo)