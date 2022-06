Impactante avistamiento y experiencia OVNI-OSNI en el embalse de ‘La Minilla’

Les quiero ubicar en el pantano de La Minilla, en Sevilla. El Embalse de La Minilla pertenece a la cuenca de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y se encuentra ubicado en la provincia de Sevilla. Su construcción fue comenzada por el Ayuntamiento de Sevilla en 1942, ​ aunque fue finalizado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y en su entorno se han descrito hechos que son inexplicables.

Serán los testigos quienes hablen de ello... Carlos Torres es empleado de unos grandes almacenes sevillanos, tiene 47 años, padre de tres hijos y aficionado a la pesca, recuerda de aquel día [reservando confidencialidad de fechas por indicación de los testigos]:

“Era un Sábado de Septiembre y se había dado mal la pesca, bromeábamos entre nosotros acerca de malos que éramos, nunca nos había pasado. No sé, sería las siete y pico y con unos nubarrones muy feo sentimos unos gritos de Esteban, alarmados salimos para allá pitando y lo que vimos fue acojonante...era una cosa ,un tubo, un cilindro, algo con esa forma de un rojo vivo brillante que estaba estacionado sobre el aire a unos 20 centímetros de la superficie del agua, no hacía ruido ni deslumbraba solamente estaba allí y poquito tiempo después ,tal vez 8 o 9 segundos, aquello se comenzó a meter para dentro entre destellos rojos... algo impresionante...el que más cerca estaba era David que estaba totalmente absorto viendo aquello...el único que reaccionó fue Esteban que muerto de miedo nos llamó a todos pero la cosa no era para menos...”

Esteban Vázquez tiene 38 años, industrial, divorciado y amante de la pesca, nos comentaba esto: “aquello fue impresionante, es lo que te ha contado antes David, todo exactamente igual... pero David estaba paralizado, inmóvil, se quedó atontado, es más, aunque él dice que lo vio todo perfectamente era como si luego no tuviera noción del tiempo que había estado viendo aquello, estaba desorientado, impreciso... la verdad es que aquello fue muy fuerte”. Consultado sobre la actitud de David nos comentaba:” si hombre, es como si a él le hubiera parecido aquello una eternidad cuando sólo fueron unos segundos... luego no sabía bien la hora que era ni las piezas pescadas..., si no habíamos pescado nada...Él no debía sentirse bien ya que pese a llevar él su coche me dejó conducirlo a mí y él no le deja el coche nuevo ni a la mujer... imagínate...y se acuesta con ella todas las noches... estaba raro”.