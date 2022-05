Interesante vídeo de avistamiento OVNI en Alcosa, Torreblanca y Sevilla Este

Es lo que ha ocurrido en dos ocasiones ya y que viene llamando la atención de los ufólogos locales poniendo la atención en la zona de Sevilla-Este y Parque Alcosa. Fue el lunes, sobre las 10:15 h., cuando nuestro protagonista, Antonio Ruiz, iba a ver algo inusual...

«Iba con la furgoneta de reparto y vi una cosa rara en el cielo, era como una especie de esfera redonda que volaba cerca de la zona de Torreblanca y Alcosa, por las dimensiones de podría decir que estaría a una altura superior a 1000 metros y las dimensiones no sabrían decírtelas con seguridad. Aquel objeto se movía rápido, era movimientos lineales, de derecha izquierda y al revés. Pensé que un globo meteorológico no sería por qué tan cerca del aeropuerto es una locura, podría ocasionar un accidente y sé que no los lanzan ahí. Por otra parte las maniobras que hacía eran imposibles y un dron tampoco era, la cosa está en que para volar un dron hace falta permisos y aquel objeto debía ser grandecito pues se veía bien. Tenía que ser metálico por que brillaba y hubo un momento en el que pulsaba el color a rojizo lo cual destacaba mucho en el cielo. Paré y traté de hacerle una fotografía pero no salió nada» decía nuestro testigo.

A la misma hora Pilar Marín, desde Sevilla-Este me informaba de lo mismo:

«Esto ha sucedido hace un rato, era un luz, a pleno día, encima de nosotros, que se movían de un lado a otro rápido y brillaba. Pensé que podía ser un avión o algo pero viéndolo con calma descubrí que no podía ser. Se lo dije a mi vecina y lo estuvimos viendo las dos; luego mi marido me dijo que podía ser un OVNI».

Otro avistamiento sobre la misma zona

Igualmente, sobre esta misma zona, Eloísa Rodríguez, el 5 de mayo de 2022, a las 12:07 p.m., me remitía un vídeo grabado por su marido en Sevilla-Este y me decía:

«¿Sabrías si tiene explicación? Si que se mueve como un globo para los lados no sigue línea recta digamos que movimientos laterales como si flotara. Dice que son como dos bolas unidas por un hilo». Y que se ve perfectamente en el vídeo aunque denotando mal pulso en el improvisado reportero.

Como se indicaba al comienzo es raro que pueda tratarse de globos meteorológicos pero podrían ser pues este tipo de mediciones son usuales; por otra parte el comportamiento en un desplazamiento horizontal de derecha a izquierda y/o viceversa o la alternancia de colores es raro pues estos globos son movidos por las corrientes de aire y suelen tener una trayectoria, igualmente no suelen ser de aspecto metálico o refractar a luz.

No obstante se han realizado las gestiones oportunas para tratar de resolver si se califica como OVNIs –en el primero de los casos- o si, por el contrario, se corresponde a un ingenio terrestre que, a tenor de las imágenes, es lo que en el segundo de los casos parece.