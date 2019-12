Investigación paranormal en el Ayuntamiento de Sevilla

“Ven, acompáñame, están pasando ahora mismo cosas escalofriantes en el interior del edificio y no sabemos a qué obedece. Hay cambios muy bruscos de temperatura que podría explicarse por los aires acondicionados de la entrada y la diferencia con el resto de las salas pero otras cosas no son de este mundo...”, así era como una persona vinculada al Ayuntamiento de Sevilla comenzaba a narrarme hechos y experiencias que van más allá de lo que se pueda imaginar.

El misterio nos puede asaltar en cualquier lugar y en cualquier momento, no tiene hora ni reloj, es impredecible y suele llegar por sorpresa, cuando nadie lo espera, de forma imprevista, cuando menos preparado se está. Sea como fuere son las pistas y claves necesarias para mostrar a todo investigador que hay algo más y que ese algo más no tiene explicaciones razonables, que se encuentra en el fino terreno en el que lo imposible se hace realidad y cualquier otra pregunta carece de respuesta.

El policía local prefirió salir al exterior a tomar el aire sin explicarse aun lo que ocurría dentro pero con el miedo metido en el cuerpo. “En la academia te preparan para todo menos para esto, para esto jamás se está preparado y no es la primera vez que ocurre”, me decía vivamente impresionado.

Todo transcurría con relativa normalidad hasta que, 40 minutos después, vuelve a ponerme un mensaje en el que me decía: “Estoy escuchando porrazos que vienen de dentro de uno de al arcones del edificio, de los de madera de los pasillos... ¿Qué hago?” . Le pedí que lo abriera no fuera a ser que cualquier roedor, o animalillo, estuviera en su interior atrapado y fuera el causante de tales sonidos. Así lo hizo y no encontrando nada...

Una de esas experiencias la vivió en el año 2014 un policía local en tareas de custodia, al filo de la una de la madrugada me remitió un mensaje inquietante: “José Manuel, acabo de ver al “monje” subiendo las escaleras del edificio”. Con poco que hacer –pues me encontraba en pleno programa “La noche más hermosa” de Canal Sur Radio- le llamé a la calma, a tratar de abstraerse y seguir con su rutina, no invitarlo al miedo.

– Gracias, hermano, por el gran favor que habéis hecho a mi alma. Yo soy fraile de este mismo convento, que por negligencia dejó de oficiar una misa de difuntos que me habían encargado, y habiéndome muerto sin cumplir aquélla obligación, Dios me había condenado a permanecer en el purgatorio hasta que satisficiera mi deuda . Pero nadie hasta ahora me ha querido ayudar a decir misa, aunque he estado viniendo a intentar decirla, durante todos los días de Noviembre, cada año, por espacio de más de un siglo... (Y con estas palabras agradecidas desapareció para siempre)

Cierto día un caballero, llamado Juan de Torres, que había decidido retirarse a una vida más ordenada y espiritual. En sus ratos libres, cuando la meditación no lo abrumaba, acudía a la iglesia a rezar. Un 2 de Noviembre, día de los Difuntos, vio pasar por el altar camino de la sacristía a un monje de la orden al cual no conocía, el fraile volvió, depositó el cáliz ante el altar, miró a los bancos de la iglesia, suspiró, recogió el cáliz y volvió a entrar en la sacristía de la iglesia, salió y desapareció...

No hace demasiadas fechas se me invitó a entrar al interior del edificio, algo había sucedido que implicaba un alto conocimiento de lo extraño y la forma de investigarlo. La persona en cuestión me decía que “allí no se podía estar, una noche, tras cenar, dejé el rollo de papel de cocina en una mesa, aquí no hay ni fuentes de calor ni nada, en un momento determinado aquel rollo entre en combustión. Yo, rápidamente, lo apagué... Lo que más me llamó la atención fue que los detectores de humo no saltaron, ninguno de ellos, hecho que me hubiera acarreado algún problema a pesar de no tener culpa”.

“No son extrañas las noches en las que sentimos porrazos en la “habitación de nadie” que se encuentra sobre esta planta casi en diagonal a la Sala Capitular. Ruidos muy fuertes, como si se golpeara algo con violencia, cuando vas a mirar no pasa nada”, me relataba mi testigo asustado.

“Tengo un compañero que una noche casi se muere del susto. Sintió un ruido en la parte que da al pasillo que va a la parte vieja, acudió y no había nada. Al regresar a la zona del arco de seguridad algo llamó su atención en la escalera y vio, perfectamente lo que parecía ser una especie de monje, un religioso, le llamamos así por qué tal y como lo describió no hay dudas: túnica o hábito hasta los pies con capucha cubriéndole la cabeza de color parduzco o marrón”, de la impresión que le dio estuvo varios días sin apetito ni sueño, de hecho no creía en este tipo de sucesos hasta que lo vivió en primera persona y, como suele pasar, la incredulidad se convirtió en convencimiento.

Otro testigo nos decía: “Una noche estaba con el compañero fumando fuera, la puerta se deja siempre abierta una hoja y con el pie puesto para que no se cierre, aun así la puerta es muy pesada y no se suele cerrar por la imposibilidad de tirar de ella y el viento jamás podría, primero por no haber corriente en esta parte y segundo por el paso. Bien, aquella noche sentimos como cruje la puerta y se comienza a cerrar, corremos hacia ella y se cerró... Era imposible, antes de hacerlo tiene dos posiciones más que saltar y hay que hacerlo manualmente, era imposible si no hay alguien...”, y prosigue “cuando pudimos entrar al edifico verificamos todo que no hubiera nadie y sólo estábamos nosotros, abrimos la puerta y la cerramos, verificamos lo que sabíamos: algo lo había hecho de forma intencionada”.

Aquella noche no la podrá olvidar: “una vez solo comenzaron a escucharse ruidos fortísimos en la segunda planta, como si estuvieran moviendo todo. Subí a toda prisa a ver qué ocurría y, en caso necesario, poder llamar a refuerzos. Al llegar es como si algo estuviera jugando conmigo, no pasaba nada, volvía a bajar y comenzaban los ruidos”.

“Quizás la noche peor fue la que vi, junto a la escalera, al famoso “monje”, con su túnica e inamovible, sólo pensarlo me da miedo, pánico”, concluye mientras visitamos las instalaciones.