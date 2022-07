Investigación paranormal en la hacienda olivarera «La Mejorá»

Son los hechos que acontecen en un lugar con marcada fama de estar encantado y que no nos es desconocido pues hemos ya acudido en varias ocasiones en busca de lo imposible.

Pero las experiencias, en muchas ocasiones, no llegan de boca de aquellos que la viven, como el caso de Carmen S. nos relataba: “Estaba en el grupo de Jesús García y procedimos a hacer una serie de psicofonías. Todo transcurría con normalidad hasta que un chico, que no creía en estas cosas, dijo: “si estás con nosotros da un golpe”, y entonces resonó un golpe. Jesús García, ante la perplejidad de las personas, pidió calma pero el chico dijo: “Si has sido tú vuelve a dar otro golpe” y entonces resonó otro porrazo que nos dejó impresionados a todos”.

Manuel Blasco durante su investigación en el “Cortijo de los Ahorcados” tuvo serios problemas: “es un punto negro por los hechos luctuosos que se han ocurrido allí, de ahí su nombre. Nada más llegar se nos vinieron abajo las baterías y hasta el dron dejó de funcionar, con este problema no podíamos seguir rodando el capítulo y decidimos irnos extrañados por que las baterías se hubieran agotado”.

Pero el equipo regresó al cortijo, esta vez con la intención de acabar el trabajo inconcluso que no pudieron finalizar el primer día. “Hay una estancia particular que es la sala hipóstila del recinto que, incluso, tiene un pozo. Allí se han podido ver a la figura de una niña de blancos ropajes que se aparece entre sus columnas y que causa consternación a quienes la ven. Los vecinos compran hasta juguetes para dejárselos allí junto al pozo aunque no se sepa aún qué relación tiene éste fantasma infantil con el lugar”.

Nada más cruzar el pórtico principal sufrió una nueva caída o descarga de los equipos que llevaban, esta vez iban preparados con material de repuesto y pudieron seguir. En una de las galerías el equipo de Manuel Blasco pudo grabar extraños pasos y porrazos e, incluso, sonidos inexplicables, en el lugar, en concreto en una de las galerías donde unos jóvenes se quitaron allí la vida.

Manuel Blasco cree que se debe a que le lugar tiene algo especial, negativo, algo que incita a las personas acudir allí a quitarse la vida, el caso de la aparición de la niña, según refiere el investigador, “es un caso que data de principios del siglo pasado”.

En innumerables ocasiones se ha visitado el lugar recabando informaciones que indican que allí mismo se ha podido vivir el vandalismo y también la realización de rituales de magia negra, rituales que redunda todo en la negatividad que emana “La Mejorada Baja”. Un grupo de personas, incluso, trata de hacer una limpieza ritual del lugar –espiritualmente- poniendo velas o rezando.