Investigaciones de misterio en Sevilla

Una nueva experiencia se viene a sumar a los muchos hechos extraños que han sucedido en este punto y que, en concreto, nos habla de experiencias espiritistas en una casa de la calle San Luis, un lugar en el que se han registrado hechos que son realmente impresionantes.

Los que allí viven y hacen estas experiencias la llaman “La Casa de los Espíritus” y suceden hechos que, razonablemente, racionalmente, podemos denominar como inexplicables.

¿A donde nos vamos de la calle San Luis para conocer este caso? Debemos ir a un punto pasada la iglesia de Santa Marina y la propia iglesia de San Luis de los Franceses -una joya del barroco- para entrar en una casa que pasaría inadvertida de no ser por lo que relatan, en privado sus protagonistas.

Los fenómenos en este inmueble se comienzan a producir a raíz de una conversación de dos jóvenes con su abuela, los chicos escuchan como ella les habla de “cuando hacía espiritismo en Alanís y jugaban al “juego del vaso” hace décadas”. Animados por la conversación le piden que le haga una demostración ante sus amigos y una tarde se reúnen todos -8 personas- para asistir a aquella experiencia inusual.

Probaron con la ouija y funcionó: “Fue alucinante comprobar como aquello se movía sin nosotros rozar apenas el vaso, y como deletreaba el mensaje que un antiguo inquilino estaba allí todavía pese a haber muerto” decía Miguelo -que así lo llaman-.

Pronto se pasó de este tipo de prácticas a hacer una sesión espiritista al estilo victoriano, con las manos unidas y haciendo la abuela de particular canalizadora. Ella iba a ser la guía de esas sesiones en las que se les iba a descubrir un mundo desconocido e impactante.

Tuve la oportunidad de asistir a una de sus reuniones y comprobar como comienza ese “ritual” en el que, incluso, la abuela viste con ropas negras, de otro tiempo, y da un toque casi esotérico a toda esta cuestión. Pensé, de hecho, que era algo con el objetivo de sugestionar a los chicos.

Y comenzó aquella sesión en la que no participé, me interesé más por captar y grabar los fenómenos. Y comenzaron a escucharse todo tipo de “raps” los cuales no provocaba nadie de los presentes. Ruidos que hacían de comunicación; uno es “si” y dos es “no” y la respuesta era, aparentemente, inteligente.