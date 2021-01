Jorge Cadaval lo desmiente: No es Rachel Levine

Una controvertida medida de Joe Biden como presidente de EEUU ha sido el nombramiento de Rachel Levine como subsecretaria de Sanidad de EEUU, y como la (poca) gracia en las redes sociales no tiene límites ha surgido un parecido razonable entre Jorge Cadaval (Los Morancos) y Levine, afirmando que es ella.

Cadaval ha entrado al trapo con mucha gracia en Twitter para aclarar la verdad y ha dicho: «Rachel Levine, congratulations for new job. Y desde aquí quiero decir que no soy yo, que yo soy Jorge y ella es Rachel, punto, ya está, no confundidme más, lo pido por favor, no me grabes más, no me grabe más». Aclarado queda.