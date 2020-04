Josema Yuste atiza al Gobierno por la gestión del coronavirus

Al igual que le sucedió la semana pasada a su compañero de profesión, Enrique San Francisco, el actor Josema Yuste se ha convertido en trending topic en Twitter durante las últimas horas por sus declaraciones en el programa de YouTube ‘Estado de Alarma’, dirigido por Javier Negre, sobre la gestión del Gobierno central en la crisis del coronavirus.

En la entrevista, Josema Yuste critica la declaración del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la que afirma que la pandemia afecta a todo el mundo por igual. “España, querido presidente, está en el pódium (de afectados) junto a Estados Unidos e Italia, porque no se han hecho las cosas bien”, opina el actor.

No obstante, las críticas en Twitter se deben a la comparación que realizó Josema Yuste con la situación en Barbate, población gaditana de 20.000 habitantes que no presenta ningún positivo en COVID-19. “El alcalde hizo las cosas bien y tomó medidas desde el minuto uno, cosa que no ha hecho este Gobierno”, comenta el actor.