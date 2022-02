La casa encantada que aterró a cinco jugadores del Betis

Recientemente estuve charlando con un buen amigo periodista deportivo de una gran solvencia informativa en la ciudad controlando lo que es el Deporte en la ciudad, principalmente de Sevilla o Betis. En una visita -por otros motivos y con ocasión de grabar un programa para la cadena- nos saludamos y me comenzó a contar algo realmente impresionante...

-Oye Bauti [que es como me llaman los amigos], me acordé de ti haces unos días por un tema relacionado con los temas que tocas. ¿Te has enterado lo que le ocurrió a Juanito, el futbolista del Betis que se fue al Atlético de Madrid, en una casa hace ya unos años?

-No, no lo sé, ¿qué le pasó?

-Pufff, eso fue algo horroroso, vamos, tanto que se tuvieron que ir corriendo. Era una casa alquilada.

-¿Qué fue lo que vivieron?

-Pues era una casa que tenían alquilada Pinto (que sólo estuvo allí 15 días), Pablo Niño, Robles (no el portero actual), Juanito y Pedro Curtido en Sevilla-Este, en una zona que se llama Ciudad Blanca. Aquello era un no parar.

Aparecían los espejos rotos, puertas arañadas por detrás, ruidos extraños. Aquello era tremendo.

-¿Pidieron ayuda o se lo dijeron a alguien?

-Bueno, en primera instancia hablaron los vecinos a ver si sabían algo de lo que allí pasaba pero nadie parecía estar enterados de nada. Ellos se preocuparon de hablar con unos y con otros pero fue trabajo en balde. Imagínate a cinco jugadores del Betis preguntando si sabían de hechos extraños en la casa que ocupaban...

-¿Alguien más vio o vivió estos fenómenos?

-Si, en una ocasión llamaron al padre de Pedro Curtido que vino desde Rota aquí para ver lo que pasaba. El padre de Pedro Curtido era muy escéptico y se reía de todo esto y estas cosas. La cosa es que estuvo en la casa y no pasó nada. A la hora de irse lo típico, salieron a la calle a despedirse y apagaron las luces pero al volverse todas las luces estaban encendidas, todas pero hay más...

-¿No me digas? ¿Y les pasó algo más?

-Ese mismo día

-Entraron y estaban todas las luces encendidas, las ventanas abiertas y los cuadros en las paredes pero girados, al revés, todo al revés, no podían dar crédito a lo que estaban viviendo, imagínate la situación.

-¿Y qué hicieron?

-Pues el miedo, el pánico hizo que salieran de allí y se buscaran otro sitio para vivir.

Instantes después contactamos con Juanito que nos comentó vía teléfono todo lo que mi colega de Deportes me había contado y que pasará a la historia de los fenómenos paranormales como la casa encantada que asustó a cinco jugadores del Betis. Y con esos antecedentes pregunto: ¿Y a quién no?