La cuarentena no es excusa: cómo adaptar el entrenamiento del gimnasio a casa

El declarado Estado de Alarma en todo el país es el principal motivo por el que está prohibido hacer ejercicio al aire libre o en los gimnasios, pero no es excusa para no estar en movimiento. De hecho, es necesario mantener y fortalecer el sistema inmunológico para no contraer ninguna enfermedad y, mucho menos, el coronavirus. Gracias a Internet existe la posibilidad de acceder de forma gratuita a entrenamientos diarios para hacer en casa, ya sea en el salón, en el balcón o en la terraza del bloque.

Durante los primeros días del confinamiento se hizo viral un vídeo en el que los vecinos de una comunidad en Mairena del Aljarafe entrenaban cada uno desde sus balcones, mientras que uno de los vecinos “impartía” una clase de fitness en el tejado. Para no perder el hábito, algunos profesionales del sector comparten, a través de redes sociales, entrenamientos gratuitos y sin materiales para realiar en casa.

Este es el caso de Daniel Fernández, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que, bajo el lema ‘¡ANÍMATE A MOVERTE!’ realiza en su perfil de Instagram dos sesiones de 35-40 minutos cada una para entrenar en casa sin materiales. Las sesiones se realizan en directo a las 10:30 horas y otra a las 18:30 horas, y se mantienen en el perfil para quien no pueda seguirlas a la hora prevista.

Otra opción para entrenar en casa es ‘GYM VIRTUAL’, de Patry Jordán. Tanto en su página web como en su canal de YouTube hay vídeos al alcance de todos los públicos para fortalecer diferentes partes del cuerpo. Además, en la descripción de cada vídeo se incluye el tiempo de duración, el nivel de dificultad, el tipo de entrenamiento en el que consiste, si hay que utilizar materiales y las partes del cuerpo que se tonifican.

‘Vitónica’ es un medio online sobre salud, deporte y bienestar que sube vídeos a YouTube sobre fitness, nutrición, vida sana y rutinas de entrenamiento sin materiales. De hecho, en uno de los entrenamientos se requiere, únicamente, de un palo de escoba. El canal también ofrece otros ejercicios de yoga y de estiramientos, así como “retos” para compartir en redes sociales.

Para los ciudadanos que están en cuarentena realizando teletrabajo, ‘Vitónica’ ofrece una rutina de estiramientos y ejercicios para hacer en casa y sin material para mantener el estilo de vida activo y saludable.