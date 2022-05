La dieta más equilibrada para tu hámster

No obstante se debe tener cuidado con ellos teniendo en cuenta que son seres vivos y precisan de cuidados.

Lo primero que debemos procurar es un entorno confortable donde encuentren aquello que necesitan, tan protección, comodidad y juegos.

Pero lo más importante es que tengan una dieta adecuada y, por ello, su alimentación es muy delicada existiendo alimentos que no los deben tomar nunca.

El hámster es un roedor y como tales debemos saber que su dieta determinará su media de vida -ubicada entre los dos y cuatro años-. Pero tiene enemigos: la obesidad y la falta de ejericio, algo que van unidos y que deben ser prioridad a la hora de mantener a la mascota.

El alimento debe ser siempre estable en cuanto a lo que se le da, no se debe alterar su dieta y tamnpoco darle grandes cantidades de comida pues se puede lograr que el animal coma compulsivamente. Necesitan siempre de agua fresca y alimento en su justa medida. Debes tener en cuenta que por su naturaleza son muy glotones y eso se nota en que ponen peso rápidamente.

Para evitar el sobrepeso es bueno que tengan una rueda ronde podrán correr tanto como quieran y hacer ejericicio así como restringir el alimento en las propociones que indique el veterinario y siempre con comida en función a sus necesidaes y a lo que encuentan sabroso.

El alimento que se les dé debe ser equilibrado en cuando a vitaminas y minerales, proteínas y todo lo que necesitan así como fibra. Ideal son las semillas y los cereales con poco porcentaje de grasa o azúcares que no son buenas para el roedor. Deben tener los nutrientes justos teniendo en cuenta que su fisonomía es más bien redondita.

La fruta es vital para los hámsteres y no se debe presentir de ellas pues además aporta hidratación -debe estar fresca-, pero debe racionarse bien, no se debe atiborrar al animal con ella. Las proporciones justas que indique el veterinario y dárselas en días alternos para que no tengan exceso de azúcares.

Las frutas o verduras preferidas por los hámsteres son:

Frutas y verduras que sí pueden comer los hámsteres

· Plátano

· Uvas

· Fresas

· Manzanas sin semillas

· Melón

· Frambuesas, arándanos y moras

· Zanahoria

· Lechuga

· Coliflor

· Pepino

· Espinacas

· Calabacín

· Maíz natural en mazorca

· Judías verdes

· Acelgas

Frutas y verduras prohibidas para los hámsteres

· Sandía

· Berenjena

· Cítricos

· Aguacate

· Perejil

· Tomate crudo

· Ajo

· Cebolla

· Puerro

· Pimientos

Patatas y otros alimentos que contengan almidón, como las legumbres

El hámster alimentado con un pienso específico y completo no echará en falta las proteínas.

Cuidado a la hora de dar lácteos pues no pueden sentarle bien, lácteos como el queso fresco bajo en grasas o los yogures desnatados. Los hámsteres carecen de capacidad física para digerir la leche como tal.

Les gusta los frutos secos pero no se les debe dar y sólo ser algo esporádico en su dieta. No hay que darle almendras pues origina problemas en algún hámster.

Al hámster, como roedores que son, les gusta el queso pero cuidado pues no siempre le sienta bien. El queso tiene grasa y eso es malo para su dieta, máxime si tiene sobrepeso. Procura limitarte a la dieta especificada y tendrá una salud envidiable y una vida feliz.