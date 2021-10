La gastronomía iberoamericana se reúne en Huelva

Hasta el 27 de octubre, más de 40 ponentes de 11 nacionalidades distintas se reúnen en el I Congreso Gastronómico Iberoamericano para analizar por qué la cocina iberoamericana es sinónimo de cultura, historia, riqueza y un vínculo indisoluble entre 22 países a ambos lados del Atlántico.

Para la celebración del evento ha sido seleccionada la famosa Casa Colón, donde tendrán lugar las múltiples conferencias y talleres que serán impartidos por cuarenta ponentes de once nacionalidades distintas, siendo el país invitado República Dominicana. En los talleres se podrá aprender de primera mano cómo tratar y elaborar el garbanzo de Escacena, catar vinos de la DO Condado de Huelva, Bodegas Cerro San Cristobal, cervezas Cruzcampo o Ron Barceló, pasando por la importancia de la digitalización de la hostelería o cómo generar riqueza en el entorno a través de la gestión de restaurantes. Dichas conferencias también podrán seguirse a nivel mundial por streaming con más de 24 horas de retransmisión.

Además de las conferencias, el congreso Binómico se presenta como una gran oportunidad para conocer de cerca a los mejores chefs y personalidades del mundo de la gastronomía, contando con la participación de más de 40 profesionales que traen al evento sus recetas más tradicionales para representar de primer mano la gastronomía iberoamericana. Destacan chefs como Ángel león, Andrea Bernardi, Xanty Elías, María Marte o Pilar Salas.

En las puertas del Mercado del Carmen y Mercado de San Sebastián por las tardes en diversas plazas de la ciudad, podrá encontrarse un «tenderete» donde se colgarán recetas iberoamericanas, junto a un mostrador informativo y photocall. La dinámica consistirá en seleccionar alguna de las recetas colgadas e intercambiarla por otra propia de platos de Huelva.

Finalmente, en la Gran Vía , concretamente en la puerta del Ayuntamiento, se instalará una exposición fotográfica permanente que divulgará la identidad gastronómica de cada uno de los 22 países Iberoamericanos.

El secretario general de Turismo de la Junta de Andalucía, Manuel Pablo Muñoz, ha augurado el éxito a Binómico y ha recordado que “somos una referencia en sabores exclusivos, en formas y variedades como, por ejemplo, la tapa”, mientras que la presidenta de la Diputación Provincial, María Eugenia Limón, ha recordado la “unión histórica” de Huelva con Iberoamérica y la influencia que la gastronomía tiene en sectores como el turismo.



Por su parte, Gabriel Cruz, alcalde de Huelva, no ha podido ocultar su “emoción por ver un sueño cumplido”. “Si Huelva es Iberoamérica, también es gastronomía”, un vínculo que se ha fomentado con acciones como la capitalidad gastronómica. Para Cruz, Binómico es un encuentro de “gastronomía sostenible, de la cultura popular, de la unión de los países con los que hemos estado unidos históricamente”. “Y la vivimos con pasión, por eso invitamos a que disfruten de la ciudad, y sobre todo del carácter del onubense, acogedor y que es un apasionado de su materia prima”, ha recalcado el alcalde.

VINOS ONUBENSES

No obstante, una de las joyas de este Congreso Gastronómico Iberoamericano son los vinos con denominación de origen “Condado de Huelva” que, no solo serán utilizados para todos los almuerzos y cenas, si no que serán los protagonistas de talleres profesionales con cata de maridaje de vinos y vinagre.

La zona de producción, crianza y envejecimiento de los vinos protegidos por la Denominación de Origen 'Condado de Huelva' (formada por 21 bodegas y cooperativas, de las cuales 8 pertenecen al Vinagre y 10 al Vino Naranja.) está constituida por los terrenos y pagos vitícolas ubicados en 18 términos municipales: Almonte, Beas, Bollullos par del Condado, Bonares, Chucena, Gibraleón, Hinojos, La Palma del Condado, Lucena del Puerto, Manzanilla, Moguer, Niebla, Palos de la Frontera, Rociana del Condado, San Juan del Puerto, Trigueros, Villalba del Alcor y Villarrasa, todos de la provincia de Huelva.