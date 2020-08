La novedosa iniciativa de Ikea Sevilla en su restaurante: ‘Pack sorpresa’

Ikea se ha unido a la app Too Good To Go con el objetivo de combatir el desperdicio de alimentos en sus tiendas, promover un consumo responsable y crear conciencia en la sociedad.

El desperdicio alimentario genera al año más de 1.600 millones de toneladas de comida en la basura a nivel mundial.

De este modo, la compañía ha comenzado a implementar la aplicación en tres de los centros que la firma tiene en España, concretamente en sus tiendas de San Sebastián de los Reyes (Madrid), Sevilla y Valencia.