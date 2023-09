La ONCE entrega sus Premios Solidarios Andalucía 2023

Al evento, celebrado en el Auditorio Casa Colón de Huelva, y que ha sido presentado por Laura Ferrer y Patty Bonet, han asistido el vicepresidente de la ONCE, José Luis Pinto, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet, que han estado acompañados por diferentes autoridades políticas y sociales y representantes de la discapacidad y de la sociedad andaluza.

Bajo el título ‘Próxima estación: PORVENIR’, la gala ha presentado al Grupo Social ONCE como un tren cargado de historias de superación que sorprenden, emocionan, ilusionan y hacen sonreír. Un tren con maletas llenas de fuerza y esperanza para afrontar desafíos y alcanzar metas. Nos acerca al viaje que tiene como destino el porvenir del Grupo Social ONCE.

El delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet, entregaron este premio al comisario jefe de la Unidad de Policía, Manuel Burgos, acompañado por la inspectora jefa y jefa provincial de la Unidad de Policía en Cádiz, Amelia Herranz. “Para nosotros este premio es ilusión -subrayó Burgos-, uno de los lemas que siempre ha tenido la ONCE, la ilusión de todos los días, pues para nosotros es una gran ilusión por ser reconocidos en nuestro trabajo por la integración, la solidaridad y la igualdad para todos”, afirmó.

En la modalidad de Persona, la ONCE ha distinguido a Joaquín Sánchez, ex futbolista del Real Betis Balompié y embajador de la Liga, como una persona con mucho carisma que se ha convertido en un absoluto ídolo de masas, querido y admirado por toda España. Después de demostrar durante dos décadas su valía en el terreno de juego y su empatía con sus compañeros como capitán, la ONCE ha destacado su carácter y su ejemplo e implicación en proyectos solidarios, como su participación en las campañas de Unicef a través de la Fundación de su Club o su participación en retos solidarios como el lanzado para lograr fondos que permitiera la construcción de una residencia para alojar a familias de niños enfermos.

Joaquín no pudo asistir a la gala por compromisos internacionales del Real Betis Balompié y envió un vídeo en el que agradeció públicamente este reconocimiento. “Muchísimas gracias de corazón por este premio tan maravilloso a toda la familia del Grupo Social ONCE -arranca diciendo un Joaquín muy sonriente-. “Os siento cerca, vosotros también sois grandes por todo lo que hacéis por la sociedad -añade-. Y esto de repartir premios y llevar ilusión sabéis un poquito más que yo”. Joaquín ha dado su enhorabuena a la ONCE “porque sois un ejemplo de sacrificio, de constancia y de superación por todas las personas que ayudáis y realmente lo necesitan”.

El vicepresidente de Estrategia Económica, Juego y Desarrollo Empresarial del Consejo General de la ONCE, José Luis Pinto, entregó la estatuilla de bronce (la unión de tres personas abrazadas) a José Manuel Saborido, cuñado de Joaquín Sánchez.

La Gala arrancó con las palabras de bienvenida de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda quien destacó el esfuerzo del Ayuntamiento “porque todas las personas tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades”. “Queremos ser una ciudad referencia de inclusión”, dijo tras felicitar a la ONCE por su trabajo diario “para que muchas personas puedan desarrollar sus derechos”.

Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, que clausuró la gala, felicitó a los premiados y ensalzó su trayectoria para “ayudar a las personas que más lo necesitan”. “Encarnan la capacidad de trabajar por los demás, de tejer cadenas de solidaridad que redundan en el bienestar de los demás”, sostuvo.

“En ayudar a los que ayudan, acompañar a aquellas personas que más vulnerables” y en esto el Grupo Social ONCE es “todo un referente”, destacó Loles López. “La mejor inclusión es poner todo lo necesario para dar una oportunidad a las personas con discapacidad y que puedan desarrollar su propio proyecto de vida y, de eso, sabe mucho la ONCE, un gigante de la inclusión sociolaboral”, concluyó la consejera.

Presidido por la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet, el jurado de esta décima edición de los Solidarios del Grupo Social ONCE Andalucía 2023 ha estado formado por el delegado de la ONCE, Cristóbal Martínez, el consejero general de la ONCE, Eugenio Prieto, la secretaria general de Relaciones con el Parlamento, Pamela Hoyos, la presidenta de Cruz Roja Andalucía, Rosario García, y el director de ‘Andalucía Directo’, de Canal Sur TV, ganador en la categoría de medios de comunicación en la última edición, Modesto Barragán