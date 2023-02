La ONCE reparte 280.000 euros en Écija y casi un millón en Andalucía

El sorteo de la ONCE de este lunes ha dejado una parte de su fortuna en Écija donde Manuel Torres vendió ocho cupones premiados con 35.000 euros cada uno, repartiendo entre sus vecinos 280.000 euros.

Torres, vendedor de la ONCE desde 2019, suele vender entre el mercadillo, la avenida de los Emigrantes y Puerta Osuna de la localidad sevillana, aunque ayer lunes vendió a las puertas del Lidl a donde llevó la suerte. “Es una experiencia muy bonita -decía esta mañana-, es muy fuerte porque la gente está contentísima, no paran de felicitarme, porque aquí hacía falta más premios que estaba apagada la cosa y la gente me decía ‘¡Ay Dios mío que estoy muy malamente!’ y les he dado un premio uno a uno a gente que lo necesita y les hacía mucha falta”, afirma encantado.

Este sorteo ha dejado el mismo premio, otros 280.000 euros, en la localidad almeriense de Adra y 350.000 euros, con diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno, en Huelva, por lo que, en total, ha repartido 910.000 euros entre las provincias de Sevilla, Huelva y Almería.

El sorteo de la ONCE de este 20 de febrero estaba dedicado al aniversario de la unión de los municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena en Badajoz y ha llevado el resto de sus premios a Galicia.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.