La ONCE reparte 400.000 euros en Lucena

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este sábado ha dejado una parte de su fortuna en Lucena, donde Miguel Osuna vendió ayer 20 cupones premiados con 20.000 euros cada uno, repartiendo así 400.000 euros entre sus vecinos.

Osuna cumplió el pasado mes de diciembre 14 años como vendedor de la ONCE y esta semana se ha reincorporado a su puesto después de un año de baja por una fractura en la pierna. “He empezado muy bien el año, lo he empezado de maravilla, me ha dado mucha ilusión y mucha alegría”, afirma. El vendedor de la ONCE ha repartido los 400.000 euros en el Bar París ubicado en la esquina de la calle Ancha con Veracruz. “Ha sido espectacular, la gente está muy contenta porque es un barrio muy humilde y 20.000 euros por cada cuponcillo va a animar mucho la zona”, añade encantado.

El sorteo de la ONCE del 14 de enero tenía como motivo a la escritora asturiana Dolores Medio, dentro de la nueva serie monográfica que la ONCE dedica a las escritoras españolas bajo el lema genérico ‘Con letra de mujer’, y ha repartido el resto de sus premios entre Castilla la Mancha, Castilla León y la Comunidad de Madrid.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

