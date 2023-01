La ONCE reparte dos millones en Andalucía

El sorteo de la ONCE de este jueves ha dejado toda su fortuna en el Hospital San Juan de Dios de Bormujos, donde María José de la Rosa vendió la serie agraciada con medio millón de euros y otros 41 cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

De la Rosa, afiliada a la ONCE y vendedora desde 1996, y conocida entre su clientela por las poesías que escribe y por su gusto por cantar los números, ha repartido así 1.935.000 euros en un stand por el que pasan trabajadores del centro hospitalario, familiares de pacientes y personas que acuden a las consultas.

“Estoy que no me lo creo, que haya dado el premio con una serie completa”, decía tras conocer que había vendido 42 de los 50 cupones que integran la totalidad de la serie. “Esta es “la quinta o la sexta ocasión” que ha dado un premio mayor. “Ya he perdido la cuenta”, afirma encantada.

“Quiero que se lo haya dado a gente necesitada de verdad, porque tengo clientes que les hace mucha falta, y hasta me ruegan que les dé un premio -añade-. Estoy muy orgullosa y feliz de haber dado tanta fortuna, y más en estos tiempos, porque hay mucha gente que están trabajando y dependen del sueldo del día y te dicen que no tienen nada para echar el día, y me compran el cupón antes que desayunar”.

El sorteo de la ONCE de este 12 de enero estaba dedicado al Hospital Obispo Polanco de Teruel, dentro de la serie monográfica que dedica a los principales hospitales españoles en reconocimiento a su entrega y profesionalidad bajo el lema ‘Tú eres importante’. Y el número premiado acabó en 52 igual que el del sorteo del día anterior. “Mucha gente me lo echó atrás porque salió el día interior acabó en 52 y ahora se arrepentirán. No sé cómo la gente se echa para atrás si están todos los números en el bombo”, afirma.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.