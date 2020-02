La orientación política influye en las relaciones sexuales

El ‘Proyecto Desea’ se inició en 2015. Francisco Cabello ha explicado que «en consulta comparé mis datos de muchos años de experiencia con los que aparecían en diversas bibliografías, que hablaban de unos niveles muy altos de falta de deseo en la mujer. Incluso hay algún trabajo sueco que habla hasta de un 80 por ciento, aunque la media, cuando se revisan los trabajos publicados, siempre la sitúan entre el 20 y el 40 por ciento, aunque más cercano al 40 que al 20».

Sin embargo, el psicólogo afirma que ese dato no es real, «ya que en consulta nos damos cuenta de que hay mujeres con falta de deseo derivado de un conflicto de pareja, o sea, porque ésta no es un adecuado inductor del deseo. Nosotros entendemos que el deseo es adecuado cuando la base neurofisiológica es normal, o sea, que hormonas y neurotransmisores están bien, cuando a nivel cognitivo y afectivo se está bien y, por supuesto, cuando existen unos estímulos adecuados. Pero si la pareja no está funcionando como un estímulo adecuado, no se puede considerar que esa mujer tenga una patología».

Por este motivo, Francisco Cabello entiende que la bibliografía lo que mide generalmente en los cuestionarios es frecuencia sexual y motivación para iniciar relaciones sexuales, «y no se puede estar motivado para iniciar relaciones sexuales con una pareja que en ese momento de la vida no se parece en nada a aquella persona que se conoció y con la cual se tenía deseo constantemente».

En 2015, junto con su equipo -los psicólogos Francisco Javier del Río y Marina Cabello- elaboró, validó y publicó un cuestionario llamado cuestionario ‘Desea’, que mide el deseo, la posibilidad de aversión sexual y el estrés interpersonal, ese decir, si hay o no conflicto de pareja. «Nuestra idea -apunta el doctor Cabello- es valorar qué mujeres tienen realmente falta de deseo porque, aunque quieren a su pareja, no encuentran el momento de tener relaciones o les produce aversión el sexo. Y una cuestión distinta, que conlleva una estrategia terapéutica diferente, es la de aquellas mujeres que no se llevan bien con su pareja, no se comunican, o no son bien tratadas y eso produce un rechazo. La estrategia ahí sería una terapia de pareja».

Así pues, el cuestionario puesto en marcha es el único que permite medir deseo, aversión y si la pareja está bien o no para poder elegir las diferentes estrategias terapéuticas. El proyecto se presentó a la Academia Internacional de Sexología Médica a la que le pareció muy interesante. Esta academia está compuesta por treinta miembros, de mucho prestigio en su campo y en sus países, que promovieron que se contestara el cuestionario. De esta manera, se ha logrado ser el trabajo sobre deseo más grande que se ha hecho en la historia, con 22.000 personas encuestadas, de las cuales cumplieron los criterios de inclusión 20.420 y de ellas 18.530 son mujeres.