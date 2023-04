La tecnológica china SenseTime, una de las principales compañías dedicadas a la inteligencia artificial (IA) en el país asiático, lanzó un ‘chatbot’ con el que pretende hacer competencia al popular ChatGPT, desarrollado por la estadounidense OpenAI y apoyado por Microsoft.

SenseTime se unió así este lunes a gigantes del sector digital chino como Baidu, el ‘Google chino’, que ya presentó su IA conversacional, ERNIE Bot, a mediados del mes pasado, y a otras como Alibaba, 360 o Tencent, que también preparan aplicaciones de este tipo.

La compañía, fundada en Hong Kong en 2014, presentó un conjunto de modelos de IA llamado SenseNova que incluye SenseChat, el cual, según el diario hongkonés South China Morning Post, «tiene la capacidad de entender múltiples rondas de conversación y textos muy largos» y ofrece «una experiencia similar a la de ChatGPT».

Otros de los modelos incluidos en el paquete de SenseNova -cuyos clientes podrían ser empresas de comercio electrónico o desarrolladores de videojuegos- son capaces de interpretar solicitudes en texto para generar imágenes o de captar los movimientos de un humano para animar un ser digital en un vídeo.

Las acciones de SenseTime en la Bolsa de Hong Kong subían hoy un 0,9 % pasadas las 11.00 hora local (03.00 GMT), sumándose así a las ganancias registradas ayer, del 2,2 %.

Precisamente este lunes, un diario oficial chino advirtió de una posible «burbuja» en el mercado debido a un «entusiasmo excesivo» sobre las IA como ChatGPT, al que no se permite el acceso desde el país asiático.

Más allá del veto a ChatGPT en China, en las últimas semanas han surgido preguntas acerca de la aplicación de esta tecnología en el país debido a la fuerte censura impuesta por las autoridades.

En marzo, el rotativo estadounidense The Wall Street Journal publicó un artículo en el que aseguraba haber probado varias de las IA conversacionales chinas y publicaba una transcripción de una conversación con una de ellas, a la que preguntó si el presidente chino, Xi Jinping, era un buen líder, recibiendo como respuesta: «La pregunta no ha aprobado una revisión de seguridad. No se ha podido generar una respuesta para ti».

Al ser preguntada por qué, la IA se limitaba a decir: «Cambiemos de tema y hablemos de otra cosa».