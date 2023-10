¿Les gustan los videojuegos a los perros y gatos?

Con mucha asiduidad se escucha aquello de “mi perro –o gato- se está conmigo todo el día jugando a la videoconsola” y eso no es bueno. Antes de examinar si las mascotas disfrutan de los videojuegos, es importante entender el comportamiento natural de los perros y gatos.

Los perros son animales sociales y disfrutan de la interacción con sus dueños. Les encanta jugar y aprender nuevos trucos. Por otro lado, los gatos son animales más independientes y les gusta tener su propio espacio. Aunque también disfrutan de la interacción con los humanos, prefieren tener momentos de soledad y tranquilidad.

Pero, ¿qué pasa con los videojuegos? ¿Pueden los perros y gatos encontrar algún tipo de interés en ellos? La respuesta no es sencilla. Aunque algunas mascotas pueden disfrutar de los videojuegos, no es algo que se pueda generalizar.

En el caso de los perros, algunos dueños han descubierto que sus mascotas disfrutan de los juegos interactivos que involucran sonidos y luces. Por ejemplo, hay videojuegos diseñados especialmente para perros que incluyen sonidos de ladridos y pelotas que rebotan. Estos juegos pueden estimular la curiosidad de los perros y mantenerlos entretenidos durante un tiempo.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los perros disfrutan de los videojuegos. Algunos pueden mostrar poco interés, mientras que otros pueden volverse demasiado agresivos o excitados. Por lo tanto, es importante supervisar a los perros mientras juegan y asegurarse de que no muerdan o dañen los dispositivos utilizados para jugar.

En el caso de los gatos, la historia es un poco diferente. Aunque algunos dueños han descubierto que sus gatos disfrutan de los videojuegos que involucran luces o movimiento, la mayoría de los gatos prefieren los juguetes físicos que pueden perseguir y atrapar.

Los gatos son cazadores por naturaleza, por lo que los juguetes que simulan la presa son los que más les gustan. Los juguetes con plumas, ratones de juguete y pelotas pequeñas son algunos de los favoritos de los gatos. Estos juguetes les permiten perseguir y atrapar algo, lo que les da una sensación de satisfacción y logro.

Aunque algunos gatos pueden encontrar entretenimiento en los videojuegos, la mayoría de ellos prefieren los juguetes físicos que les permiten cazar y jugar de manera más natural.

Otro factor a considerar es que las mascotas no tienen la misma capacidad de atención que los humanos. Mientras que los humanos pueden jugar videojuegos durante horas, las mascotas pueden perder interés después de unos minutos. Por lo tanto, es importante no forzar a las mascotas a jugar si no están interesados.

Además, es importante tener en cuenta que, aunque a las mascotas puedan gustarles los videojuegos, no son una forma sustitutiva de actividad física real. Los perros necesitan salir a caminar y correr para mantenerse saludables, mientras que los gatos necesitan espacio para saltar y trepar. Los videojuegos no proporcionan la misma cantidad de ejercicio que la actividad física real.

Otro aspecto a considerar es la seguridad de las mascotas al jugar videojuegos. Los dispositivos utilizados para jugar pueden ser peligrosos si no se usan correctamente. Los perros pueden morder los cables y los dispositivos, mientras que los gatos pueden saltar sobre ellos y derribarlos. Es importante asegurarse de que los dispositivos estén colocados de manera segura y fuera del alcance de las mascotas.

Aunque algunos perros y gatos pueden encontrar entretenimiento en los videojuegos –ver como su dueño juega-, no es algo que se pueda generalizar. Algunas mascotas pueden mostrar poco interés, mientras que otras pueden volverse demasiado agresivas o excitadas. Es importante supervisar a las mascotas mientras juegan y asegurarse de que no muerdan o dañen los dispositivos utilizados para jugar.

En lugar de depender de los videojuegos para entretener a las mascotas, es importante proporcionarles juguetes físicos que les permitan jugar de manera natural y satisfacer sus instintos de caza y juego. Además, es importante asegurarse de que las mascotas reciban suficiente actividad física real para mantenerse saludables.

Es importante proporcionar a las mascotas juguetes físicos y asegurarse de que reciban suficiente actividad física real para mantenerse saludables. Si se decide introducir los videojuegos en la rutina de juego de las mascotas, es importante supervisarlas cuidadosamente para garantizar su seguridad.