Llega la app para ahorrar en la suscripción de Netflix y HBO

Together Price, la plataforma de gestión de cuentas multiusuario de plataformas digitales comienza a dar sus primeros pasos en el mundo móvil con el lanzamiento de su nueva aplicación para Android en Italia, España, Reino Unido y EE. UU.

"En los últimos dos años hemos emprendido una evolución tecnológica siguiendo las peticiones de nuestros usuarios, pero también las nuevas tendencias del mercado. A corto plazo, también planeamos lanzar la aplicación iOS y mejorar algunas integraciones para que la experiencia móvil sea cada vez más fluida. Se necesitaron meses de pruebas beta para recopilar comentarios de la comunidad, solucionar problemas y agregar nuevas funciones. Enhorabuena a todo el equipo, al que queremos reconocer su gran compromiso y dedicación", explica Giuseppe Santoro CTO de Together Price.

La aplicación está totalmente orientada al usuario y a sus necesidades, es una red de intercambio donde las características sociales se combinan con los mecanismos fintech de un sistema de pago. Aunque, a diferencia de otras redes sociales, el objeto a compartir no son imágenes, videos o información del usuario, sino el uso y el coste de los productos y servicios digitales en suscripción. Así, a través de Together Price, el usuario que ha pagado la suscripción principal de una cuenta multiusuario (de vídeo, música, juegos, etc.) se asegura de que cada uno de los participantes ha abonado la cuota correspondiente antes de acceder al servicio.

Si en otras redes se puede clasificar los contactos dentro de listas específicas: "amigos más cercanos", "conocidos" o con "restricciones" para organizar la visibilidad y filtrar los contenidos, en Together Price las relaciones entre usuarios se recogen dentro de círculos de amigos, familiares, compañeros de habitación o equipos de trabajo que representan los niveles de relaciones requeridos por las condiciones de uso de los servicios de suscripción, de manera que siempre se estará compartiendo las cuentas de forma legal. Así, los usuarios pueden crear su propia red de personas de confianza con las que compartir en categorías como TV lover, Music lover, etc.

Un proyecto por y para jóvenes

*Together Price es una startup italiana puesta en marcha por los hermanos Marco y Sabrina Taddei que, junto a Luca Ugolini quisieron responder a una necesidad muy concreta: una red que permitiera gestionar conjuntamente pagos y comunicaciones de pequeños grupos de personas. Pensaron que podrían trasladar el éxito de las compras colectivas a los servicios de suscripción viendo lo activos que resultan, por ejemplo, los usuarios de Netflix.

Desde su nacimiento en 2017 la plataforma ya cuenta con más de un millón de usuarios que ahora tendrán todas sus funcionalidades también accesibles a través de su móvil: enviar y recibir pagos; encontrar y conectarse con compañeros de confianza para compartir; y escubrir más de 80 suscripciones para compartir y ser informado sobre las reglas para compartir.

Para las suscripciones que únicamente pueden ser compartidas en el ámbito doméstico o en entornos especiales como el familiar, la principal ventaja de Together Price es el sistema de pago en grupo, que con un link personalizado, pueden efectuar el pago de la cuota de participación. En cambio, en el caso de los servicios digitales que no tienen que ser compartidos en ámbitos predefinidos, por ejemplo, Nintendo Switch Online, Disney Plus, GAIA, etc. Together Price se convierte en una auténtica red social que ayuda a encontrar personas interesadas en compartir cuentas fuera de su círculo más cercano.