Los fantasmas del ‘Pabellón de la Muerte’

Uno de esos lugares es el llamado “Pabellón de la Muerte” que encontramos en Sevilla y que encierra en su interior un secreto, un secreto del más allá. Pese a estar en un entorno conocido por mi desconocía su existencia y, a la vez, me fascinaba la relación que podía tener con otros casos existentes.

Pero comencemos por el principio y me remitiré a un amigo bombero, Nacho, que en una charla me comentó: “¿Cómo es que no has ido a investigar nunca al “Pabellón de la Muerte”? Lo que allí pasa es muy conocido por nosotros y algún que otro “apagafuegos” de fuera. Es un sitio en el que se suicidó hace décadas un compañero y se tapó aquello como un accidente, desde entonces pasan todo tipo de cosas raras, desde bajadas de temperaturas, las luces -cuando estaba operativo, ahora está en ruinas- se encendían y apagaban solas, se le llegó incluso a ver después de muerto” me decía.

Tras indicarme el sitio concreto me animé a ir a hacer una comprobación preliminar en la que, a decir verdad, pude comprobar el estado ruinoso de conservación -algo típico en este tipo de edificios- y algo más preocupante: la presencia de rituales afrocaribeños en el sitio habiendo sacrificado animales en ello, algo que no pasa desapercibido al olfato.

En una prueba de psicofonías obtuve resultados positivos y fue lo que me animó a regresar con el equipo y un grupo de amigos dispuestos a tratar de revelar el secreto del pabellón.

Experimentación paranormal

La verdad es que fue sorprendente, desde que se entra en el lugar se nota que está “cargado”, que hay una gran tensión y que algo sucede.