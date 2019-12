Los mejores juegos y aplicaciones de Apple de 2019

Entre las aplicaciones, cómo no, se ha impuesto este año un editor de fotografía, "Spectre Camera" , que juega con los efectos del movimiento, como explica a Efe uno de sus fundadores Sebastian de With.

La compañía estadounidense eligió entre su tienda de aplicaciones el juego "Sky: Children of the Light" como el mejor entretenimiento del año para su teléfono porque: "Pocos juegos transmiten la emoción del descubrimiento, el vuelo y la colaboración como este título innovador".

Por su parte, la aplicación más destacada del año para el iPad, " Flow by Moleskine ", está dirigida a los aficionados al dibujo y permite que la tableta se convierta en una paleta de dibujante "en la que puede acceder a todo lo que puede necesitar de manera rápida y sencilla", cuenta a Efe su diseñador Benjamin Hamey.

"Un juego indie", como lo describe a Efe el director de promoción de Nomada, David Ricard, en el que el usuario no pierde en su aventura por dejar atrás los cinco estados del duelo: "negación, ira, negociación, depresión y aceptación".

La gran compañía tecnológica también seleccionó el juego "Wonder Boy: The Dragon's Trap" y la aplicación "The Explorers", que ofrece vídeos y fotografías en calidad 4K de todo el mundo, como las mejores iniciativas de su tienda de este 2019.

Su último premio, dedicado a la categoría Arcade fue a parar al juego "Sayonara Wild Hearts", marcado por la velocidad a lomos de una moto o de un monopatín volador, donde las carreras de obstáculos se mezclan con la danza y los combates a vida a muerte.