Los sorprendentes tipos de letra que puedes usar en WhatsApp

Hay trucos en WhatsApp que por mucho que se divulguen y que sean útiles a la hora de escribir no se utilizan, por comodidad, por no complicarnos la vida o simplemente porque no nos hacen falta. De cualquier forma conviene recordarlos y es lo que vamos a tratar aquí: qué posibilidades hay en esta app de mensajería para dar estilos a los textos y de cambiar el tipo de letra.

Primero vamos a los trucos clásicos: cómo escribir en negrita, cursiva, tachado y aplicar la única fuente alternativa de una forma ‘normal’ en WhatsApp, monoespaciado. Poner en negrita un texto simplemente lo encerramos entre asteriscos (texto sin negrita *texto con negrita*), si lo queremos en cursiva lo encerramos entre guiones bajos (texto sin cursiva _texto en cursiva_) y para tacharlo utilizamos los símbolos que se llaman virgulillas (texto sin tachar ~texto tachado~).

En cuanto a los tipos de letra en WhatsApp no hay mucho donde ‘rascar’, porque la app solo permite un cambio de fuente, el tipo monoespaciado, que no es un tipo de letra en sí, sino una fuente cuyas letras y caracteres ocupan la misma cantidad de espacio horizontal. Para activarlo simplemente lo englobamos entre tres comillas simples invertidas (texto sin monoespaciado ```texto con monoespaciado```).