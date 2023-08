Megalodón 2: La fosa: pasatiempo veraniego sin pretensiones

Crítica CINE  José Serrano Rodríguez

Megalodón 2: La fosa 

Estados Unidos, China 2023 116 min.

Direction Ben Weatley Intérpretes Jason Statham, Wu Jing, Shuya Sophia Cai. Page Kennedy, Cliff Curis, Sergio Pérez Mencheta

Ciencia ficción

Jason Statham es un tipo duro y resistente capaz de dar aumentar y alargar sin perder un solo pelo, las innumerables películas de las sagas cinematográficas que ha protagonizado. El ha participado del éxito de “Fast and Furious”, “Los mercenarios”, “The Transporter”, “Crank” y ahora de esta segunda parte de “Megalodón”. La primera fue muy rentable en taquilla, costó 130 millones de dólares, obtuvo 530 en todo el mundo.

Un equipo de investigación pretende explorar la parte occidental del océano Pacífico, concretamente trabajan en una fosa en el Mar de Filipinas. Allí se van encontrar dos grandes sorpresas, la existencia de una mina secreta de la que se extraen tierras raras de incalculable valor y una familia de megalodones a quien molestar algo traviesa. Se inicia una doble batalla, huir para denunciar los desmanes medioambientales que está realizando una poderosísima empresa y escapar con suerte de las fauces de tan feroces escualos.

Megalodón 2: La fosa, no sorprende ni decepciona, ofrece simplemente lo que promete: acción, persecuciones, explosiones, bichos variados, secuencias de relleno algo tontas, ciertos diálogos de besugos y una niña repelente, todo, salvo esto último, muy propio y característico de los blockbuster de su estilo. Eso sí, intenta introducir algo de crítica a la continua destrucción de los espacios naturales y aún vírgenes de este planeta, en este caso, de los océanos. Pero como no puede ser de otra manera, contiene las consabidas contradicciones de siempre, los protagonistas o héroes de la acción, terminan causando más daño y destrucción que el que pretenden evitar y denunciar. Uno se pregunta qué tipo de culpa tendrán los gigantescos animales para que los insensatos humanos los vayan a molestar. Ya sabemos lo que vamos a ver. Las únicas sorpresas suceden al principio. El resto es ruido y espectáculo para dejarse llevar. Por cierto, no esperen grandes sorpresas, solo algún susto.