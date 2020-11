Mercadona revela el sorprendente proceso para crear sus productos de perfumería

Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta online, lanza la campaña “Lo que importa no se ve” para poner en valor La Perfumería e invierte más de 1 millón de euros. En esta sección “El Jefe” (cliente) puede encontrar entre fragancias y productos cosméticos más de 100 referencias, todos ellos, desarrollados y puestos a la venta siempre tras haber escuchado qué necesita el cliente, según ha comunicado la compañía en un comunicado.

Esta campaña nace de la idea de que en el mundo de la perfumería se valoran generalmente solo los elementos visibles, como la imagen, el diseño o la marca, pero hay otra parte, “Lo que importa no se ve”, que se quiere poner en valor: el minucioso trabajo que hay detrás del proceso de elaboración de los productos de Mercadona, con el objetivo de obtener Calidad de 10. La selección de los mejores ingredientes, la labor de proveedores especialistas como RNB, Flor de mayo, Premi, Firmenich, Global Fragance, Symrise, Wecolors, Givaudan y You Cosmetics, las horas de esfuerzo y talento de los especialistas y, en definitiva, la calidad es aquello que hace únicos nuestros productos. Todo eso que no se ve y que para Mercadona es lo más importante.