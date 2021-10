Misterios de Colón y el Descubrimiento

Esto no significaría nada si no fuera porque Giovanni Battista Cybo, Inocencio VIII, no hubiese fallecido en Julio del 1492 y Cristóbal Colón inició su viaje el 3 de Agosto del mismo año.

Cristóbal Colón estaba tan seguro de descubrir esa nueva ruta que se embarcó en convencer al rey de Portugal y, posteriormente, a los reyes de España; pero algo no convence en sus declaraciones: si Cristóbal Colón quería abrir una nueva ruta y llegar antes al mercado de Oriente... ¿Por qué solicitó el virreinato de las tierras descubiertas? Y es que el descubridor al servicio de la corona española se guardaba, sin dudas, un as en la manga: sabía que más allá del Atlántico había tierra por descubrir.

Una vez descubierta América se organizó un segundo viaje a las tierras ya de la Corona de España; en aquel segundo viaje los reyes españoles se mostraron más generosos con el navegante y dotaron a aquella flota de diecisiete barcos en un viaje que comenzaría el 25 de Septiembre de 1493.

Aquel segundo viaje llegó a América haciendo escala en La Española, Guadalupe y Puerto Rico, regresó a España a comienzos de 1496.

Se realizó un tercer viaje en 1498, esta vez con seis barcos totalmente equipados, llegó a África, a Cabo Verde, a Trinidad, Golfo de Paria y delta del Orinoco. En aquel viaje se rebelaron los colonos y los indios en Santo Domingo debido a las enfermedades y el duro trabajo.

El revés para Colón llegó en el año 1500 cuando los Reyes Católico mandaron arrestar al Almirante culpándolo de los problemas surgido y de su mala gestión en aquellas colonias, fue liberado pero perdió el cargo de virrey, quizás los Reyes Católicos siempre ambicionaron desposeer de ese título al genovés pues jamás pensaron en lo cuantioso que habías de repartir con él.

En 1502 zarpa en su cuarto viaje con cuatro naves, al llegar a Santo Domingo no se le permitió atracar y debió buscar otro puerto, en este caso en América Central. Una tempestad en 1503 le hizo buscar refugio, con sus naves, en Jamaica, allí permanecería durante casi un año, hasta 1504 en el que regresaría. En aquel viaje descubrió las islas Caimán y Tortuga, de clara evocación pirata. Regresó a España entrando por Sanlúcar de Barrameda.

Cristóbal Colón falleció el 19 de Mayo de 1506, es su testamento y última voluntad podía leerse: “Yo constituí a mi caro hijo don Diego por mi heredero de todos mis bienes e ofiçios que tengo de juro y heredad, de que hize en el mayorazgo, y non aviendo el hijo heredero varón, que herede mi hijo don Fernando por la mesma guisa, e non aviendo el hijo varón heredero, que herede don Bartolomé mi hermano por la misma guisa; e por la misma guisa si no tuviere hijo heredero varón, que herede otro mi hermano; que se entienda ansí de uno a otro el pariente más llegado a mi linia, y esto sea para siempre. E non herede mujer, salvo si non faltase non se fallar hombre; e si esto acaesçiese, sea la muger más allegada a mi linia”.

Cristobal Colón se llevó a la tumba su secreto, el misterio del Descubrimiento, un hecho dentro de la Historia que aún plantea mil y una preguntas.