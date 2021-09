¿Necesitas un extra de calcio?

Para conseguir un correcto nivel de calcio en nuestro organismo podemos recurrir a alimentos como el boniato, tofu, pipas de girasol, espinacas, almendras, calabazas, naranjas, higos secos o brócoli. Estos productos no solo nos aportan una gran cantidad de calcio, si no que además poseen vitaminas y otros minerales esenciales para contar con una salud de hierro.

Finalmente, en muchas ocasiones ya no solo surge la duda de si estamos consumiendo suficiente calcio, si no de qué podría pasar si no se consume la cantidad recomendada de calcio. El National Institutes of Health (NIH) indica que “a corto plazo, la insuficiencia en el consumo de calcio no produce síntomas evidentes porque el cuerpo mantiene los niveles de calcio en la sangre tomando lo que necesita de los huesos. A largo plazo, el consumo de calcio por debajo de los niveles recomendados repercute en la salud de distintas formas, como una masa ósea baja (osteopenia) y un aumento de los riesgos de osteoporosis y fracturas óseas”.

No obstante, un consumo excesivo de calcio también puede ser perjudicial para la salud. El consumo excesivo de calcio puede “interferir con la capacidad del cuerpo de absorber hierro y zinc, pero este efecto no se ha confirmado con certeza. En los adultos, el exceso de calcio (proveniente de suplementos dietéticos, pero no de los alimentos) podría aumentar el riesgo de tener cálculos renales. Algunos estudios indican que quienes consumen grandes cantidades de calcio podrían correr un mayor riesgo de tener cáncer de próstata y enfermedades cardíacas, pero se requiere más investigación para comprender estos posibles vínculos”, admiten desde el NIH.

Sin embargo, la mayoría de las personas no supera los límites máximos de calcio con los alimentos que consume, por lo que el exceso ocurre generalmente al usar suplementos de calcio.