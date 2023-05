Niños que ven personas muertas en Sevilla

En una de mis participaciones en «No puede SER», de la cadena SER, con mi buen amigo Julio Muñoz «Rancio», me encontraba en la entrada, sentado tranquilamente, junto al piano blanco cuando se me acercó una persona, trabajador de allí, y me dijo: «¿Te puedo contar una cosa?».

Obviamente contesté afirmativamente máxime cuando es alguien que veo siempre que acudo al programa y que es persona serio y cabal.