«No seas una buscona. Los hombres no pueden controlarse»

Be a lady, they said (Sé una dama, decían) es el vídeo que ha protagonizado la actriz Cynthia Nixon (Miranda Hobbes en Sexo en Nueva York) que se ha hecho viral en redes sociales. Se trata de un poema de Camille Rainville escrito en 2017 que detalla muchas de las presiones sociales, contradictorias y machistas que viven las mujeres por el hecho de ser mujer. Muestra lo que es el ideal femenino y las contrariedades que tiene la sociedad que todavía pretende decir a las mujeres cómo tienen que ser.

«Resérvate. Sé pura. No seas una zorra. No duermas por ahí. A los hombres no les gustan las guarras. No seas una mojigata. No estés tan tensa. Sonríe más. Complace a los hombres. Sé experimentada. Sé sexual. Se inocente. Sé guarra. Sé una tía guay. No seas como las otras chicas», son algunas de las frases impactantes que reflejan las críticas que reciben las mujeres sobre su vida sexual, y que la actriz Nixon ha narrado en este vídeo reivindicativo.

El vídeo es un proyecto de la revista Girls Girls Girls Magazine que ha superado los 4,5 millones de reproducciones en menos de cuatro días y ha sido difundido en varias redes sociales, como en la cuenta de la pareja de influencers Devermut. La grabación refleja cómo se critica la ropa que cada mujer decide llevar y cómo se sexualiza al mismo tiempo. También, las imposiciones en torno al peso, la depilación y el maquillaje, y finaliza haciendo referencia a la violencia de género. «Qué no te violen. No bebas demasiado. No camines sola. No salgas muy tarde. No te vistas así. No te emborraches. No le sonrías a extraños. No salgas por la noche. No confíes en nadie. No digas que sí. No digas que no».

En el vídeo aparecen las actrices Vanessa Hudgens y Rose McGowan, una de las primeras denunciantes, a través del movimiento #MeToo, del productor Harvey Weinstein, quien este lunes fue declarado culpable de agresión sexual y violación.