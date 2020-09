Nuevas apariciones fantasmales el Geriátrico de Alcalá

Tras llegar al lugar de parking improvisado que solemos emplear cuando vamos a este lugar de investigación, comenzamos con los preparativos de la investigación : linternas en ristre, últimas comprobaciones de las grabadoras y walkies... De este modo, evitamos posibles “sorpresas” posteriores no deseadas.

Pronto comenzarían las manifestaciones. Mientras en el grupo de Jesús todo parecía tranquilo en esta ocasión; en el grupo de David, al comenzar las experiencias psicofónicas algo provocaría el sobresalto de todos los componentes de su grupo. Mientras David daba comienzo a la segunda sesión psicofónica y una voz, la cual no procedía de ninguno de los allí presentes, pudo ser escuchada por todos. Dicha Parafonía llamaba claramente a nuestro compañero: “David... David...”. Esto provocó que tras la sesión de psicofonía, todos comprobaran si dicha voz había sido captada por las grabadoras y efectivamente, los diferentes equipos pudieron captar es voz desconocida que parecía llamarnos.

Solicitó a Jesús a través del walkie verse antes de continuar, para intercambiar un poco las impresiones del primer edificio. Había obtenido una psicofonía en el edificio exterior. Tras preguntar si aquel edificio era suyo, una voz respondía rotundamente: “Sí”.

No era una voz desconocida. Aquella voz era la misma que ya habíamos tenido la oportunidad de captar en las tres visitas anteriores que hemos realizado a aquel edificio. Pareciera que no quisiera vernos en aquel lugar.

Y llegamos al segundo edificio. Jesús comenzó en este lugar a utilizar el péndulo que tan buenos resultados nos ha ofrecido en anteriores investigaciones. No iba a ser menos aquí. Las preguntas se sucedían y las respuestas del péndulo no se hacían esperar: movimiento circular Sí, movimiento lineal No. Todas las respuestas tenían un sentido. Para contrastar los resultados, otra de nuestras habituales amigas disponía igualmente de otro péndulo. Curiosamente, ambos péndulos realizaban la misma respuesta en el mismo instante. ¿Casualidad?

En el grupo de David, algo nuevamente sorprendería a todos los componentes. Mientras se desplazaban hasta el edificio exterior, uno de los integrantes escuchaba lo obtenido en el edificio anterior. Una voz, grave, amenazante, respondía a una de las preguntas realizadas durante la sesión psicofónica anterior. Esa voz decía “Muere”.

Tras el nerviosismo de los asistentes debido al mensaje captado, una de las amigas que nos acompañaban, Maite, nos hizo llegar una psicofonía captada en ese mismo lugar en una investigación anterior. Una voz de una mujer parece decir “Salgo desnuda” o “Salto desnuda”. El análisis del audio nos dará la respuesta definitiva.

La noche estaba siendo fructífera. Ambos grupos estaban obteniendo resultados muy interesantes. Parafonías, psicofonías, respuestas con el péndulo... Por supuesto, en las diferentes fotografías que realizaban los diferentes componentes, orbes, sombras, emanaciones energéticas inexplicables, parecían ser captadas por varios de nuestros amigos.