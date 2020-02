Nuevas técnicas de reproducción asistida: rejuvenecimiento de ovarios y el rescate de ovocitos

Otra de las técnicas innovadoras comentadas durante el encuentro “LIFE by Merck” ha sido el rescate de ovocitos. En un tratamiento de fecundación in vitro (FiV), no todos los ovocitos que se obtienen tras la estimulación se encuentran en el mismo nivel de madurez cuando llega el momento de proceder a su extracción, por lo que no todos son candidatos para ser fecundados y se reduce el éxito del tratamiento.

Tal y como señala la doctora María José Escribá, investigadora principal de IVIRMA Valencia y Fundación IVI-IIS La Fe, el 70 por ciento de los ovocitos inmaduros lo son porque se han extraído del folículo antes de tiempo. Frente a esta realidad, la solución es darles tiempo para que sigan madurando en el laboratorio. “La técnica de rescate de ovocitos no interviene sobre el proceso de maduración en absoluto. Simplemente ofrece a los ovocitos tiempo para que, de forma espontánea, completen su maduración. Este proceso es monitorizado a través de imagen para que podamos determinar el tiempo óptimo en el que realizar la fecundación”, aclara la doctora Escribá.

El resultado con estos ovocitos que maduran en el laboratorio es comparable al obtenido con sus “ovocitos hermanos”, maduros ya desde el momento de la extracción.

Actualmente el beneficio del rescate de ovocitos inmaduros se ha observado en el 26,4 por ciento de las pacientes candidatas (un subgrupo concreto de las que se realizan una FiV). Esta técnica les ayuda a tener blastocistos (embriones en día 5 o 6 de cultivo) para trasferir o incrementar el número de éstos. Así, se puede reducir el número de ciclos de estimulación. En dos años de aplicación clínica controlada, ya han nacido cinco bebés sanos y se han conseguido 16 embriones que aún permanecen criopreservados.