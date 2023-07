Nuevos testimonios inexplicables en el Tanatorio SE-30 de Sevilla

Reconozco que me costó trabajo sacar la investigación del Tanatorio de la SE-30 de Sevilla y las experiencias que han tenido las personas en su interior, con un ánimo no se asustar a nadie –que ya bastante se tiene con el luto que se guarda en este lugar y que yo mismo en pasado- sino de informar.

Debido a ello, a las informaciones que publiqué sobre este tema en El Correo de Andalucía, ahora surgen nuevos relatos que considero importantes para completar aquellas primeras informaciones.

De esta forma surge el testimonios de Deborah S. que me decía: “Buenos días, acabo de leer su artículo con la historia de Pepi y su marido. Me pongo en contacto contigo para contarte que en ese tanatorio por la noche el ascensor funciona solo, por desgracia he ido en varias ocasiones y siempre pasa igual. Nadie lo llama, nadie marca los botones, pero sube y baja y las puertas se abren, como si hubiera tránsito de personas. Es muy extraño”.

Y puede que en este caso tenga una explicación lógica por tener, quizás, memoria el aparato, pero hay otros relatos que las dudas las mantiene vivas...

Una paz especial

Otro testigo [de la que omito su nombre] me decía: “Hola buenas noches mi nombre es Sandra y he estado prácticamente dos meses trabajando allí y dedicándome a la preparación de los difuntos”.

“Nunca he visto esas sombras pero si se percibe algo. Una vez cuando estaba en un descanso, solo unos minutos antes de seguir, estaba sentada tomándome mi refresco y, por supuesto, estaba sola pues escuche alto y claro un suspiro de una señora. Lo escuche justo a mi lado me levanté de un salto y mire por todos lados pero no había nadie, bajé nerviosa pero tuve que seguir con mi trabajo” decía.

“Y lo que si pasa mucho es como un juego con los ascensores siempre me pasaba pero por la parte de lo privado donde trabajamos... Se cierran y abren las puertas solas y cuando quieren..., aunque eso no me asustaba mucho ya que parecía como un juego. Y lo que sí quiero decir y recalcar que cada vez que me iba de allí salía con una paz y una tranquilidad que no se puede explicar con palabras. Desde que empecé allí me sentí protegida y aun lo pienso y se me saltan las lágrimas por que jamás me he sentido como me sentía allí y siempre he pensado que como yo les ayudé a ellos para que sus familias se pudieran despedir... Ellos me hacían sentir así como agradecimiento. Ya, por desgracia, no trabajo allí pero rezo para que pueda volver y cuando he tenido que ir para otras cosas nada más he entrado por las puertas lo he vuelto a notar esa tranquilidad y protección. Esta es mi historia”.

Una misteriosa doliente

Maribel M. me decía al respecto: “Mi nombre es Maribel y he leído la noticia publicada del tanatorio. Mi padre falleció el 13 de febrero del año 2013 y cuando el día 14 íbamos saliendo para ir detrás del coche hacia el cementerio para incinerarlo, en la puerta del tanatorio estaba el coche Mercedes de la funeraria, parado el coche nos situamos detrás del mismo mi marido, mi tío y yo y detrás de nosotros una señora muy delgada a la que no se le veía la cara, la cubría una gran pamela negra, con guantes negros hasta medio brazo, falda de tubo negra, parte superior negra, zapatos de salón con tacón muy altos negros y la parte de la cara que se le podía ver era de piel súper blanca. Pues bien yo le decía a mi marido si la veía y me decía que quien era, yo no tenía ni idea, le pregunté a mi tío si la conocía y me dijo que no tenía ni idea y cuando comenzamos a andar, llega un momento que miro hacia atrás y ya no estaba, se había ido, mis hermanos que estaban justo detrás mía y la tenían a ella delante, me decían que no habían visto a nadie así y nosotros tres jurábamos que la habíamos visto, a mi me impacto tanto como iba vestida y ese color blanco que a día de hoy cierro los ojos y la puedo ver. Preguntamos mi marido y yo que si sabían algo en el tanatorio y me dijeron que había gente que le había preguntado y que le había pasado como a ellos, pero que desde el tanatorio no sabían quién era. Luego cuando se lo contamos a amigos y otras personas del trabajo algunos habían vivido algo similar”.

Una extraña presencia

Mariló G. me daba su testimonio: “Por desgracia el año pasado perdimos a un familiar muy joven por un accidente de moto. Estando en el tanatorio de la SE-30 de madrugada, ya que se llevaron toda la noche, se acerca una señora rubia donde estaban mis familiares hablando y se sienta en el filo de la mesa y dijo: “pobrecita de esa madre, perder a ese hijo”. La señora se levanta y se va, cuando mis familiares se levantan y se va detrás de ella desapareció”.

“La buscaron por todo el tanatorio, preguntaron en recepción y nada. El tanatorio estaba vacío, las salas cerradas porque los familiares de los fallecidos se fueron. Era todo muy extraño, porque desde que la mujer dio la vuelta a la puerta y mis familiares detrás solo pasaron segundos. Y no había dos familiares, la buscaron 20 personas porque lo vieron muy raro. Y del tanatorio no salió nadie”.

Hechos extraños ocurridos en torno al tanatorio de la SE-30 de Sevilla, incontestables como lo son sus propios protagonistas y sus experiencias.