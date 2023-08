Debido a ello me puse en contacto, de manera informal, con los mandos del Ejército del Aire, a fin de saber, con exactitud, cual es su opinión al respecto e, incluso, que es lo que se cuece dentro de Defensa en España.

La Desclasificación OVNI en España es uno de los primeros temas que quise tratar con mi interlocutor, mando del Ejército, y buen conocedor sobre todo aquello que está en nuestro espacio aéreo y no sabemos lo que es.

Así comenzó mi charla con él.

Buenos días, el tema OVNI está de moda por todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, por ello contamos con un mando de EA (cuya identidad es confidencial) que conoce bien la desclasificación de archivos OVNI en España.

Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí.

Para empezar, ¿podría explicarnos qué implica exactamente la desclasificación de archivos OVNI en España o en otros países del mundo?

Por supuesto. La desclasificación de archivos OVNI se refiere al proceso mediante el cual los gobiernos o agencias gubernamentales deciden hacer públicos los informes, documentos y registros relacionados con avistamientos de objetos voladores no identificados. Esto permite que la información anteriormente clasificada sea accesible al público en general y fomenta la transparencia en la investigación de estos fenómenos.

Entonces, ¿España ha llevado a cabo una desclasificación transperente de archivos OVNI?

Sí, efectivamente, el Gobierno español tomó la decisión histórica de desclasificar una gran cantidad de documentos relacionados con avistamientos OVNI. Estos archivos abarcan varias décadas de investigaciones a este respecto del cual hay 80 expedientes desclasificados

¿Cuál fue la razón detrás de esta desclasificación?

La decisión de desclasificar los archivos OVNI en España se basó en varios factores. En primer lugar, había una creciente demanda de transparencia por parte del público y de sectores de la sociedad o la prensa.

Durante décadas, los informes OVNI han sido objeto de especulación y teorías de conspiración, y muchos ciudadanos querían acceder a la información real y respaldada por el gobierno. Además, la desclasificación era una oportunidad para fomentar la cooperación en la investigación OVNI, ya que otros países también habían comenzado a liberar sus propios archivos.

¿Qué tipo de información se ha revelado en estos archivos?

Los archivos desclasificados en España contienen una gran variedad de información. Incluyen informes detallados de avistamientos OVNI, testimonios de testigos presenciales, análisis científicos y recomendaciones de expertos. También se han revelado registros de investigaciones y, a nivel interno, de colaboraciones con agencias internacionales y otros países en el intercambio de información OVNI. Estos archivos brindan una visión más completa de la realidad de los fenómenos aeroespaciales

¿Hay más de 80 expedientes “sensibles” sobre este tema?

Si, hay bastantes más, 80 son sólo aquellos que se decidieron desclasificar, pero si hay más. Todo ello sigue clasificado.

¿Por qué razón?

Por contener material que se cree que puede ser sensible aún.

¿Cuál ha sido la reacción de “esos sectores” ante la desclasificación de estos archivos OVNI en España?

La reacción del público ha sido realmente interesante. Por un lado, ha habido un gran entusiasmo y curiosidad por parte de aquellos que han estado siguiendo el fenómeno OVNI durante años. La desclasificación ha proporcionado una base sólida de información respaldada por el gobierno, lo que ha ayudado a disipar algunas de las teorías de conspiración y ha permitido un debate más fundamentado y riguroso sobre el tema.

Por otro lado, también ha habido cierta incredulidad y escepticismo por parte de aquellos que todavía dudan de la existencia de fenómenos aeroespaciales no identificados. Sin embargo, en general, la desclasificación ha generado un mayor interés en el tema y ha llevado a un aumento en la discusión pública sobre los OVNIs.

¿Cuáles son algunos de los hallazgos más interesantes que se han revelado en los archivos desclasificados?

Hay varios hallazgos destacados que han surgido de los archivos desclasificados. Uno de los más significativos es la evidencia de avistamientos OVNI por parte de pilotos militares y comerciales. Estos informes son especialmente relevantes debido a la credibilidad y entrenamiento de los pilotos, así como a la corroboración de múltiples testigos a bordo de las aeronaves.

Además, se han encontrado casos en los que los OVNIs han sido detectados por radares y sistemas de vigilancia, lo que respalda la existencia de objetos físicos no identificados en el espacio aéreo. También se han documentado casos en los que los OVNIs han mostrado comportamientos y características que desafían las capacidades tecnológicas conocidas, como movimientos extremadamente rápidos o cambios bruscos de dirección.

Estos hallazgos respaldan la necesidad de una investigación más amplia en el campo de los OVNIs, ya que sugieren que existe un fenómeno real y desconocido que merece ser estudiado.

¿Cuáles son los próximos pasos después de la desclasificación de estos archivos?

A ser posible desclasificar más, algo que dudo, a día de hoy. La desclasificación de los archivos OVNI en España es solo el comienzo. Ahora que esta información está disponible para el público, es importante fomentar la investigación y el estudio de los fenómenos aeroespaciales.

¿Cómo cree que la desclasificación de archivos OVNI en España puede impactar en la comunidad científica y en la sociedad en general?

La desclasificación de archivos OVNI en España tiene el potencial de generar un impacto significativo en varios niveles. En primer lugar, para la comunidad científica, esto representa una oportunidad para estudiar y comprender mejor estos fenómenos aeroespaciales no identificados. Los científicos podrán acceder a datos y testimonios que antes estaban restringidos, lo que les permitirá analizar con mayor precisión y rigor los avistamientos OVNI.

Además, la desclasificación podría fomentar la colaboración internacional en la investigación OVNI. Al liberar la información, se crea una base común de conocimiento que puede ser compartida por científicos y expertos de diferentes países, lo que podría llevar a una mejor comprensión global de estos fenómenos.

En cuanto a la sociedad en general, la desclasificación puede tener un impacto en la percepción pública de los OVNIs. Al proporcionar información respaldada por el gobierno, se puede ayudar a disipar el estigma y la estigmatización asociados con el tema. Esto puede abrir el camino para una discusión más abierta y seria sobre los OVNIs, eliminando el tabú que a menudo ha rodeado a este tema en el pasado.

Además, al aumentar la transparencia y el acceso a la información, la desclasificación puede fomentar un mayor interés público en la ciencia y la exploración espacial. Esto podría inspirar a más personas a involucrarse en la investigación y el estudio de los fenómenos aeroespaciales, estimulando el avance en este campo.

¿Cree que la desclasificación de archivos OVNI en España puede tener implicaciones en la seguridad nacional?

Es posible que la desclasificación de archivos OVNI en España tenga implicaciones en la seguridad nacional, aunque es importante tener en cuenta que los informes OVNI no se consideran necesariamente una amenaza directa. Sin embargo, la existencia de objetos voladores no identificados que muestran un comportamiento y capacidades tecnológicas desconocidas plantea preguntas legítimas sobre la seguridad y la defensa.

La desclasificación puede permitir que los expertos en seguridad y defensa tengan acceso a información adicional y análisis científicos sobre estos fenómenos, lo que podría ayudar a evaluar posibles riesgos o amenazas potenciales. Además, la colaboración internacional en la investigación OVNI puede facilitar el intercambio de datos y conocimientos sobre avistamientos y comportamientos inusuales, lo que podría contribuir a una mejor comprensión y evaluación de la seguridad nacional.

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la investigación de los OVNIs y cómo se pueden abordar?

En primer lugar, existe la dificultad de recopilar evidencia científica sólida. Los avistamientos de OVNIs suelen ser eventos fugaces y se basan principalmente en testimonios de testigos presenciales. A menudo, no hay pruebas físicas o registros objetivos disponibles para su análisis posterior. Esto hace que sea complicado llevar a cabo investigaciones rigurosas y reproducibles.

Sin embargo, se pueden abordar estos desafíos mediante la implementación de métodos científicos rigurosos. Esto implica recopilar la mayor cantidad posible de datos, incluyendo registros de radar, fotografías, videos y testimonios de testigos, y analizarlos de manera objetiva y sistemática. También es importante que los investigadores sean imparciales y estén dispuestos a considerar todas las explicaciones posibles, incluyendo las convencionales, antes de llegar a conclusiones.

Además, la colaboración entre diferentes disciplinas científicas es fundamental. La investigación de los OVNIs requiere la participación de astrónomos, físicos, ingenieros, psicólogos y otros expertos para abordar los diferentes aspectos del fenómeno. Trabajar en conjunto y compartir conocimientos y recursos puede ayudar a superar los desafíos y obtener una comprensión más completa de los OVNIs.

¿Cuál es su opinión personal sobre la existencia de vida extraterrestre y su relación con los OVNIs?

Como militar mi opinión personal se basa en la evidencia disponible y en la lógica. Si bien no podemos descartar la posibilidad de vida extraterrestre, hasta el momento no tenemos pruebas concluyentes de su existencia. Sin embargo, los avistamientos de OVNIs han demostrado ser un fenómeno real y recurrente en todo el mundo, y es importante investigarlos y buscar explicaciones científicas.

Es importante tener en cuenta que el término «OVNI» simplemente significa «Objeto Volador No Identificado». No todos los OVNIs están necesariamente relacionados con la vida extraterrestre. Muchos casos se pueden explicar como fenómenos naturales, aviones convencionales o errores de percepción humana.

Sin embargo, algunos avistamientos de OVNIs han mostrado características y comportamientos que desafían las capacidades tecnológicas conocidas. Estos casos requieren una investigación más profunda y un análisis riguroso para comprender su naturaleza.

¿Cuál es su mensaje final sobre la desclasificación de archivos OVNI?

Mi mensaje final sobre la desclasificación de archivos OVNI en España es que representa un paso importante hacia una mayor transparencia y apertura en la investigación de estos fenómenos aeroespaciales. Al hacer accesible al público la información respaldada por el gobierno, se fomenta un debate más informado y riguroso sobre los OVNIs.

Es fundamental que la investigación de los OVNIs se aborde con seriedad y rigor científico. Debemos seguir recopilando datos, analizando evidencias y promoviendo la colaboración entre expertos paradescubrir posibles explicaciones.

Muchas gracias por compartir su conocimiento y perspectivas sobre la desclasificación de archivos OVNI en España.

Agradezco la oportunidad, espero que esta discusión contribuya a promover una mayor comprensión y estudio de los fenómenos OVNI.

Mi siguiente entrevista se centraría en una piloto de combate del Ejercito del Aire sobre el fenómeno OVNI en España.

Buenas tardes, Capitán. Gracias por aceptar esta entrevista para hablar sobre el fenómeno OVNI en España. Como experto en aviación y miembro del Ejército del Aire, ¿podría compartir su perspectiva sobre este tema?

Capitán: Buenas tardes, es un placer estar aquí. Como miembro del Ejército del Aire, he tenido la oportunidad de investigar y analizar numerosos avistamientos de objetos voladores no identificados en nuestro espacio aéreo. Es un fenómeno que ha generado interés y especulación durante décadas, y es importante abordarlo desde una perspectiva científica y objetiva.

¿Cuál es la postura oficial del Ejército del Aire con respecto a los avistamientos de OVNIs?

Capitán: Nuestra postura es la de investigar y recopilar datos sobre cualquier incidente que involucre objetos voladores no identificados. El objetivo principal es determinar si hay una explicación convencional detrás de cada avistamiento o si existe alguna amenaza potencial para la seguridad nacional.

Nuestro enfoque se basa en un análisis exhaustivo de los datos disponibles y en la colaboración con otras instituciones para obtener una comprensión más completa de estos fenómenos.

¿Cuál es el proceso de investigación utilizado por el Ejército del Aire para analizar los avistamientos de OVNIs?

Capitán: Cuando se informa sobre un avistamiento, se recopilan todos los datos disponibles, como testimonios de testigos presenciales, grabaciones de radar y fotografías o videos. Luego, un equipo de expertos analiza esta información para determinar si hay alguna explicación convencional, como aviones comerciales, globos meteorológicos o fenómenos naturales.

Si no se encuentra una explicación convencional, se realiza un análisis más detallado para determinar la naturaleza del objeto y si representa algún riesgo para la seguridad aérea o nacional.

¿Cuáles son los problema a los que se enfrentan durante estas investigaciones?

Capitán: Uno de los desafíos principales es la falta de datos y evidencias sólidas en muchos casos. Muchos avistamientos de OVNIs se basan únicamente en testimonios de testigos, lo que puede ser subjetivo y difícil de verificar.

Además, en ocasiones, las imágenes o grabaciones disponibles pueden ser borrosas o de baja calidad, lo que dificulta su análisis científico.

También debemos trabajar o luchar con la presencia de información errónea o teorías de conspiración que rodean al fenómeno OVNI, lo que puede dificultar la investigación objetiva.

¿Existen avistamientos de OVNIs en España que aún no se han explicado?

Capitán: Sí, hay casos en España y en todo el mundo que aún no tienen una explicación concluyente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que son expedientes sujetos a clasificación de los que no se puede hablar.

Es importante tener en cuenta que la falta de una explicación concluyente no implica necesariamente que los avistamientos sean de origen extraterrestre. Es fundamental basar nuestras conclusiones en datos verificables y análisis científicos rigurosos.

¿Cuáles son algunos de los avistamientos más intrigantes que ha investigado personalmente?

Capitán: Durante mi carrera, he tenido la oportunidad de investigar varios avistamientos intrigantes. Recuerdo en particular un caso en el que recibimos múltiples informes de testigos que afirmaban haber visto luces brillantes y objetos voladores en formación en el cielo. Realizamos un análisis exhaustivo de los datos disponibles, incluidos los registros del radar y las imágenes capturadas por los testigos. Aunque no pudimos encontrar una explicación convencional, no pudimos llegar a una conclusión definitiva sobre la naturaleza de esos objetos.

¿Cómo se maneja la información clasificada relacionada con los avistamientos de OVNIs?

Capitán: La información clasificada relacionada con los avistamientos de OVNIs se maneja de acuerdo con los protocolos y procedimientos establecidos por el Ejército del Aire y otras agencias de seguridad. La privacidad y la seguridad de la información sensible son fundamentales en estos casos.

También es importante tener en cuenta que la clasificación de la información no implica necesariamente que se trate de evidencia de origen extraterrestre. La clasificación puede deberse a consideraciones de seguridad nacional o a la necesidad de proteger tecnología o capacidades militares.