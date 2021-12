Papa Nöel o los Reyes Magos: ¿Quién trae los regalos?

Ataviado con su tradicional traje rojo y blanco, regordete, piel sonrosada y en su trineo tirado por renos se convierte en uno de los protagonistas de la navidad, pero ¿qué hay de real tras esta legendaria imagen?

Papa Nöel tiene una historia real, fue Nicolás, nacido en el siglo IV en Patara (Licia, Turquía) posteriormente conocido como San Nicolás de Bari. Sorprendía como, siendo aun pequeño, compartía todo lo que tenía y era muy bondadoso, se ocupaba de los pobres y era un modelo ejemplar. Pronto perdió a sus padres como consecuencia de las epidemias de peste, heredando una fortuna. Con 19 años decidió dar toa esa riqueza a los más necesitados y marcharse a Mira, junto a su tio, para ser sacerdote.

Con el tiempo fue nombrado obispo y tras su muerte, el 6 de diciembre del año 345, proclamado patrón de Turquía, Grecia y Rusia. Además lo es, igualmente, de los marineros ya que según cuenta una historia piadosa, en medio de una terrible tempestad unos marineros pidieron a Dios ayuda, y también al santo, y el mar se calmó.

Fue en el siglo VI cuando se comienzan a construir templos e iglesias en su honor, sus restos mortales se trasladaron a Bari, en Italia, en el año 1087. La proximidad de su fecha de muerte con la Navidad y su bondad hicieron que fuera el santo perfecto de estas entrañables fiestas.

En el siglo XII su figura era muy popular, San Nicolás era venerado y querido, siendo en el siglo XVII cuando los emigrantes holandeses lo llevan (su tradición) a Estados Unidos. Los emigrantes alemanes derivaron de su nombre San Nikolaus el clásico Santa Claus y difería mucho de su imagen actual.

San Nicolás, Santa Claus, era delgado, alto de estatura, vestía de verde y negro y la costumbre de los regalos que llevaba en una bolsa parte del conocimiento que tuvo del próximo enlace matrimonial de la hija de uno de sus vecinos y la familia no tenía dinero para la dote, el obispo le entregó una bolsa con monedas de oro y la boda se celebró. Así la costumbre del regalo comenzaría a extenderse.

La imagen actual de Papá Nöel se debe al ingenio estadounidense, así el trineo, los renos y las bolsas con regalos es una invención, en 1823, del escritor inglés Clement Moore al escribir el poema «Una visita de San Nicolás» en el que fabulaba con un santo que volaba por los cielos en un trineo llevado por nueve renos - Rudolph, Donner, Blitcher, Cometa, Cupido, Brillante, Danzante, Centella y Zorro -.

Tenemos que esperar al año 1931 cuando Cola-Cola encargó al caricaturista Thomas Nast que dibujara un Papá Noel adaptándolo a los gustos de la época, humanizándolo, haciéndolo más próximo, y Papa Nöel apareció con los colores institucionales de la popular marca de refrescos: de rojo y blanco, cinturón negro y con más peso.

Sea como fuere, Papá Nöel, llega vía Polo Norte la noche del 24 de diciembre dejando sus regalos bajo el árbol de Navidad a niños y personas de buena voluntad por sus buenos actos de todo el año.

Quien trae los regalos

Son muchos los niños, y mayores, que en la noche de Navidad o Reyes Magos esperan un obsequio, un regalo, un presente que recoge las buenas acciones del año. En ese maremagnum de personajes legendarios, ¿sabemos quién nos trae los regalos?

Uno de los más populares es Santa Claus, o Papá Nöel, -y lo cito en orden de aparición festiva-. Se basa en la figura real del obispo San Nicolás, aunque también es llamado San Nicklauss, Santa Klauss, o en Finlandia es llamado Joulupukki, en Suecia se llama ltomte y en Polonia Mikolaja.

Se representa vestido de rojo con bordes blancos popularmente y un gorro característico así como un ancho cinturón negro. No obstante en Checoslovaquia se representa vestido de obispo y junto a él están un ángel y un demonio, simbolizando al bien y al mal.

En los Países Bajos es Sinterklaas y lejos de llegar del Polo Norte procede de España con su ayudante Zwarte Piet o Pedro 'el Negro' que porta la lista de los niños malos y no les deja regalos sino carbón, tal vez de ahí esa denominación en cuanto a su color.

En Dinamarca es el duende de la Navidad el que trae los regalos, es un anciano con barba, vestido de gris y con el que hay que llevarse bien.

En Austria es el niño Jesús el que trae los regalos y en Italia es la Befana, una bruja que el día 5 de enero sobrevuela los hogares transalpinos en su escoba y reparte los regalos.

En España son los tradicionales Reyes Magos cuya tradición y fuerza sobreviven desde el origen de tan hermosa tradición.

¿Quiénes fueron los Reyes Magos?

La ilusión con la que los niños aguardan la llegada de los Reyes Magos cargados de juguetes y regalos no tiene parangón... Es la noche de la magia, es la noche de los niños pero... Los Reyes Magos no siempre fueron tres, su número varió a lo largo de la Historia e incluso al rey Baltasar no se le convirtió en rey mago negro hasta el siglo VI para simbolizar las razas en la Tierra y por necesidades de la Iglesia de aquellos tiempos, rey negro que habitualmente era el que traía el carbón a los niños cuyo comportamiento había sido “malo”, con el tiempo se ha convertido en el rey mago que mejores y más regalo da a los niños.

Según los escritos atribuidos a San Mateo, los Reyes no eran Reyes sino Magos -incluso se les representaba originariamente con el gorro frigio de mago- y sus nombres no aparecieron hasta el siglo VI. Los Reyes Magos hasta el siglo IV fueron dos, cuatro, seis, doce e incluso sesenta. Incluso se les puso edad a cada uno se ellos: en el siglo XV, Pedtus de Natalibus fijó que Melchor tenía 60 años, Gaspar 40 y Baltasar 20 años –representando las edades del hombre-. La descripción física discrepaba de las narraciones que existían en la época. Los Reyes Magos hacen su primera aparición en representación “pictórica” en un mosaico en Apollinare Nuovo (Rávena), en el siglo VI, su celebración en Europa no comienza hasta el siglo VII, aunque diferentes historiadores lo calculan también en torno al V ó VI d.C.

Es Tertuliano, en el siglo III, para evitar la mala fama de los magos persas, el que los transformó en reyes de Oriente con todo su boato de realeza y magnificencia, siendo a partir del siglo XIX es cuando los Reyes Magos comienzan a traer juguetes a los niños y se populariza la “Carta a los Reyes Mayos”. Hay una bella simbología en los presentes que le llevan al niño al portal, todos significan algo y llevan implícita toda una carga socio-religiosa. Aquellos magos venidos del Oriente dejaron tres regalos valiosos: oro, incienso y mirra. A los profanos les parece la bella historia de la adoración y sin embargo tiene un significado oculto. El Oro es el regalo que se le hace a un Rey, el Incienso es el regalo a un Dios y la Mirra es el regalo que se le hace aun hombre...Aunados todos en la figura de Jesús.