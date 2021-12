Perros, gatos y mascotas: ¿Hay una vacuna contra el coronavirus para ellos?

En pocos casos han contraído la enfermedad gatos o perros pero lo cierto es que algún caso hay y, como nota positiva, no expanden o contagian el virus con lo cual se queda sólo delimitado a como resista el mismo. Así William Sander, veterinario de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, en el medio estadounidense The New York Times , dijo: “El riesgo de propagación de la enfermedad y de que los animales domésticos enfermen es tan bajo que no valdría la pena aplicar ninguna vacuna”.

Desde la comunidad científica se indica que no hay evidencia de que los animales de compañía, nuestras mascotas, puedan contagiar el coronavirus a seres humanos, es al revés: los humanos se lo contagiamos a ellos, por ese motivo hay que ser considerados y mirar por nuestros amigos peluditos. “Creemos que si no hay personas enfermas a su alrededor, no podrían seguir propagándolo de animal a animal: no seguiría existiendo en su población” decía Jeanette O’Quin, veterinaria de la Universidad Estatal de Ohio, en The New York Times.

Si tenemos un perro o gato en nuestro hogar y lo notamos que puede estar enfermo lo primero que debemos hacer es anotar los síntomas que tiene y llevarlos inmediatamente al veterinario.

Los síntomas suelen ser letargo, tos, estornudo, secreción nasal y descomposición (diarrea), se recuperan sin problemas y NO son un riesgo para las personas.

Cuidarnos a nosotros -vacunándonos- es cuidarlos a ellos.