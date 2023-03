Persecución OVNI en el Copero

Nuestro testigo se llama Paco y no podía haber imaginado lo que estaba a punto de vivir aquella noche en la que se dirigía al trabajo en una nave en esta misma zona.

Conducía por la carretera, era de noche, estaba solitaria, invierno en Sevilla, temperatura baja, entonces un vehículo se pone tras él, a unos 200 metros y le saca las largas con las molestias que ello provoca. Paco aminoró la marcha de su automóvil para dejar que éste le pasara, sin embargo se mantenía a distancia y no lo adelantaba.

Encuentro OVNI

“En vista que no me pasaba volví a bajar la velocidad, un poco más, a ver si se daba cuenta que estaba molestando, pero nada, no hubo forma, aquel “coche” no quitaba las largas. Me iba fijando por el retrovisor en él hasta que reparé, en un momento en el que quité la vista de la carretera, que ya no estaba tras de mí pero que, ahora, la luz provenía de encima de mi coche” decía asustado.

Movido por la inquietud y la curiosidad decidió bajar aún más la marcha de su automóvil “aquel objeto estaba a unos 100 metros del mío pero sobre mi coche, era una luz que podía medir entre 8 y 10 metros, no más. Evidentemente me asusté mucho porque aquello no era normal” decía.

“Me asusté mucho y detuve el coche, me bajé de él y la luz estaba encima e iba bajando y se veía más grande y fuerte, claro, ahí ya el nivel de miedo era tremendo. Entonces llamé a mi padre, mi padre trabaja en la misma nave que yo pero entra un poco antes que yo a trabajar. Mi padre, cuando le conté lo que estaba pasando, me dijo que me montara en el coche y siguiera para delante, no que no me parara y que siguiera...”

“Mi padre me insistía que siguiera en el coche y que sería un helicóptero pero yo le decía que no, que era imposible, que no había ruido, todo estaba en silencio” recordaba el testigo.

Una zona muy activa a nivel ufológico

La situación era realmente angustiosa y el padre le decía que siguiera la marcha en dirección a la nave pero “la luz seguía allí sin moverse, no se movía. Yo proseguí la marcha en el coche, la luz me seguía, entonces cogió velocidad y avanzó, se paró a 300 metros de mí y, de repente, la luz ascendió a una velocidad increíble y desapareció”.

La reacción de Paco fue inmediata: “me quedé en shock, mi padre estaba en una gasolinera cercana esperándome, se había preocupado y me dijo que me esperaba allí, pero la luz desapareció, no la volví a ver”.

“Otras noches, por ese mismo camino reconozco ir asustado pensando en lo que había visto y si me volvería a pasar, no sé... Muchos me hablaban de helicópteros pero esa luz era muy grande y no hacía ruido, no era un helicóptero” concluía.

La zona del Copera tiene una alta tasa de avistamientos y encuentros con lo imposible, este testimonio, directo de la persona que lo vivió es uno más que se viene a sumar a una zona muy intensa a nivel ufológico en Sevilla.