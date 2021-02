Pioneros de la televisión de misterio

El mundo del misterio ha tenido su eclosión, en los últimos años, merced a la televisión y a hacer “cantera” en radio. Hoy triunfan programas en canales públicos o plataformas de todos estos temas pero... ¿Ha tenido Andalucía arte y parte en este “boom” del misterio nacional? La respuesta es un rotundo SÍ y viene de la mano de un pionero en televisión de misterio y hechos ocultos en Andalucía, como Jose Manuel García Bautista, una persona que lleva más de 20 años ligado a este medio y del que se conoce una gran parte de su trabajo pero también de desconoce otra parte. De él hablamos de estos temas. Jose Manuel... ¿Cuándo comenzaste tu andadura en la televisión divulgando este tipo de temas? Ya hace tiempo, curiosamente empecé antes en televisión que en radio, pero realmente lo hice estando detrás de las cámaras, en este caso en tareas de producción en un programa de Antena 3 Tv que se llamaba “Al Descubierto” y que tocó dos temas en Andalucía como la figura de los videntes como Carlos Jesús en Dos Hermanas y la famosa “Virgen de la Bola de Luz” en El Higuerón, aquello fue en año 1994, estaba estudiando Ingeniería Técnica Industrial pero ya hacía cosas de misterio y la propuesta, la verdad, era muy sugerente, por lo que me atreví con ella en temas de producción. Resultó divertido, arriesgado pero, sobre todo, con una enorme repercusión social. Imagino que lo primero delante de una cámara fueron en colaboraciones... ¿Verdad? Cierto, en la televisión local de Los Palacios, cuando la tele local se veía y era un puntal referencial en la información de la ciudad o de los municipios que gozaban de una de ella. Me dijeron: “¿Quieres hacer una sección de misterio en una tele con el “doble” de Antonio Banderas?” y la respuesta fue otro SÍ. Así que hice una pequeña serie de programas y ahí comenzó un idilio con este medio. Cómo te decía, era el año 1996 y ya ahí estaba antes incluso que en la radio. ¿De qué hablabas? De Misterio, pero de fantasmas y casas encantadas muchísimo, era un tema (y es) muy llamativo y en tierra de OVNIs pues de este fenómenos tan intrigante. Básicamente. Casos clásicos, algunas investigaciones, entrevistas con testigos. Era reporterismo, con menos medios que ahora, casi con mi grabadora y block de notas y poco más, pero tenía esa esencia pura del que trabaja por algo que le apasiona. La oportunidad... ¿Quién te la da? José Vicente Dorado, de Cadena Ser y Localia, era el año 2000 e hicimos un “Milenio 3” en directo, desde Sevilla, con Iker Jiménez, en la calle San Luis desde Rafael González Abreu y “Chevi” andaba por allí y le gusto aquel ambiente. Cuando acabó el programa me dijo: “Te llamo mañana que quiero hablar contigo a ver que te parece” y me invitó a un programa de “Desde el balcón” de Localia Tv Sevilla. Hice aquel programa hablando de los fantasmas de la calle San Luis y me dijo al acabar: “Lo has hecho de fábula. ¿Quieres una sección y hablamos de estas cosas una vez por semana?” y comencé en Localia Tv esa participación que luego, a la temporada siguiente fue un buen amigo, como Salomón Hachuel, el que quiso seguir con esa línea de intervenciones y se hacía hasta dos veces por semana. Tuvo mucho éxito. Fue una primera etapa de 6 años en Localia que disfrutamos mucho. ¿Se puede decir que os anticipasteis a todo lo que es la televisión de misterio desde la televisión local? De ahí a nacionales... Bueno, se puede decir que el caldo de cultivo siempre estuvo en las televisiones locales que llenaban de contenido variado su programación y había personas, como José Vicente Dorado o Salomón Hachuel, que tenían la vista de aceptar propuestas como las que llevaba y que tocaban ya mil cosas del misterio, desde casas encantadas, OVNIs, rituales, religiones, supersticiones, criptozoología, crónica negra, descubrimientos, Historia secreta... Un poco de todo. Hacíamos el programa sin miedos y sin pensamiento a cruzar fronteras, pensábamos en el público que nos veía y ese era nuestro objetivo programa a programa.

Garcia Bautista junto a Javier Sierra.

¿Cuál fue el motivo de dejar Cadena Ser? Es algo que muchos se preguntan aún, eras una de las caras más reconocibles dentro del ámbito del misterio nacional y en la ciudad. Bueno, recuerdo que “Milenio 3”, en nacionales lo dejé en 2004-05, y seguí en Localia Tv, pero siempre consideras que hay etapas que debes pasar y buscar nuevos horizontes, podría haber seguido pero es de esas veces que el cuerpo te pide un cambio y nunca he tenido miedo a esos cambios así que fue el momento de iniciar un nueva etapa pero siempre con el agradecimiento a unos profesionales y unos años maravillosos que pasé en esa casa. Tuviste un fugaz paso por Giralda Televisión... ¿Qué me dices de eso? Bueno, y tan fugaz (risas), sólo fue un programa en el que me invitó Pepe da Rosa, en 2006, y hablábamos de Leyendas Urbanas. Allí, y con eso me quedo, conocí a José Antonio Colinet, y aunque aquel día lo tenía como parte opositora, pues se iba a fraguar, tiempo después, una bonita amistad. Pero aquello fue sólo una invitación a un programa, algo esporádico...o no... Y de repente vemos que surge “Cuarto Milenio” por 2004 o 2005 pero que en Andalucía se hacía televisión de misterio de muchísima calidad desde mucho antes... Por supuesto, es ya legendario el programa de mi buen amigo Luis Mariano Fernández en la 340 Tv, “Mis enigmas favoritos”. Ese programa es un mito, por calidad, por profesionalidad, por interés, por amistad. Se hacía con los medios que había y el resultado era realmente bueno, un programa espléndido que tenía muchísimos seguidores gracias a la red de televisiones locales, a Acutel. Fue y es uno de los programas de referencia y de los que siempre hay que volver a ver, además Luis Mariano es un profesional enorme y una magnífica persona, se merecía triunfar como lo hizo con el programa y tener el reconocimiento del mundo del misterio. Tú eras una de las caras más habituales en el programa. Si, cierto, solía ir dos o tres veces al año, a hablar de investigaciones o para hacer investigaciones conjuntas con Luis Mariano al que me une una enorme amistad. Aquel programa era realmente bueno y cada temporada me tenían cuantas veces necesitara. Comenzó el 2006 y te vemos en Sevilla Tv con Fernando García Haldón en “Sevilla a diario”, en un magazine de tarde, en directo, y hablando de todo un poco... Si, en Sevilla Tv y en ABC Punto Radio estuve tres años, en radio con Cristóbal Cervantes y Agustín Rascón y en televisión con Fernando García Haldón y, en programas de temporada con él y con Juliana López (a la que tengo un enorme cariño). Hacíamos “Con M de Misterio”, dos temporadas maravillosas en la que hubo de todo, entrevistas con testigos, investigaciones en vivo, exposición de casos, de todo un poco. Era un programa de referencia en la tarde y exploré otros territorios como retransmisiones de Semana Santa o Cabalgata de Reyes Magos, había que ser un poco “navaja suiza” y eso jamás me asustó. Fueron unos años muy buenos en los que además hice, con Silvia Verde el “Sucedió en Sevilla”, sobre crónica negra en Sevilla y resultó ser otro éxito en la pequeña pantalla. Casos como el de las estanqueras, Los Galindos y muchos otros que tocamos y que resultó una apuesta triunfadora. Cuando acabó Sevilla Tv te vimos en CRN Giralda... No, antes estuve dos años y medio más en Localia Tv. Recuerdo que me llamó Salomón Hachuel y me propuso hacer la sección pero con Inés Porro (hoy en Canal Sur) y Paco Mesa (hoy en La Sexta) y allí hice dos y medio más de misterio, hasta que cerró la tele. Disfrutamos mucho, sobre todo por qué éramos un grupo de amigos haciendo cosas de misterio y hablando, igualmente, un poco de todo. Cuando cerró Localia Tv fue cuando me llamó José Antonio Colinet, el hacía de “Kronos” en CRN Giralda, la antigua Giralda Tv y me propuso hacer allí con él el programa, ser un poco el que explicaba temas misteriosos e históricos. Se forjó una amistad que dura desde entonces. Con José Antonio aprendí muchísimo, sobre todo por que ambos tenemos una visión del misterio similar, de lo que le gusta a las personas ver y, sobre todo, se tenían muchos medios. Recuerdo que se trabajaba con los croma que eso era un avance grande en una televisión local. “Coli” es un apasionado de los cómic y de las series de televisión, del buen cine, y coincide conmigo en muchas cosas. Así que ambos, ya con una amistad grande, hicimos muchísimos programas juntos y luego pues él también presentaba muchos actos en los que yo iba de conferenciante o entrevistas, o temas de congresos de misterio en el que es imprescindible, siempre he dicho que es “la Voz”. Nos reímos mucho aún con todo eso por qué se dieron circunstancias para el recuerdo, las risas y las lágrimas, en tantos años hay de todo un poco. Un gran profesional, una buena persona. De CRN Giralda a 20 Tv... ¿No dejabas de trabajar? No, el caso es que se llegaba al ocaso de las televisiones locales. Era el 2010-11 y ya estaban cerrando muchos. El cambio estaba ya implementado y era cuestión de tiempo que fueran decayendo pero surge 20 Tv y ahí continué con Coli haciendo el “Kronos”, que pasaría a llamarse “Okulto” y que hicimos programas memorables como el del Titanic, Sábana Santa, Inquisición, Palacio Arzobispal y muchísimos más durante dos temporadas y yo, por mi parte estrené un programa de temporada llamado “Sevilla Oculta” –como uno de mis libros con Absalon Ediciones- en el que repasaba los misterios de la ciudad. Como no podía ser de otra forma, quise explorar territorios nuevos y Enrique Olivares me llevó a “Área 20” en el que por esas dos temporadas hicimos juntos los deportes y lo pasamos en grande. Un enorme profesional y mejor persona Enrique, daba confianza y sobre todo se dio cuenta que yo sabía más de fútbol que de misterio. Bueno, la relación con Enrique Olivares viene de cuando él estaba en Radio España en el edificio Forum, imagínate si hace años que nos conocemos. Ahora coincidimos por los pasillos de Radio Nacional de España, yo para hacer “El gallo que no cesa” y él con los deportes siempre enfrascado. Los años de 20 Tv fueron de mucho trabajo y de remar por un proyecto que era atractivo y en el que se invirtió mucho dinero, trabajo e ilusiones. Fue bonito mientras duró.

García Bautista con uno de sus libros.