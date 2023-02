¿Pirámides en Sevilla?

Las pirámides parecen que son patrimonio exclusivo de una cultura tan exclusiva e influyente como la egipcia a orillas del Nilo, sin embargo hay otras muchas diseminadas por el mundo, en torno al paralelo 33, y que podemos encontrar en Mesoamérica, en el propio Egipto o en Asia.

Su función pudo haber sido desde religiosa, ritualística o como tumbas, aunque en las egipcias pocos restos se hayan encontrado en su interior que indiquen el acierto o no de tal afirmación. Pero... ¿Se construyeron pirámides en Europa?

La pregunta es controvertida, quizás tanto como las «pirámides» que se descubrieron en Bosnia que para unos son montañas y para otras tumbas al estilo del país de las arenas eternas.

Pero, ¿y en Sevilla? Si tiene la oportunidad de recorrer la zona de Valencina de la Concepción y Camas encontrará colinas que para unos son, claramente, naturales y, para otros, artificiales, tal vez túmulos funerarios realizados a golpe de aglutinar elementos, «tal vez de un origen tartésico» se aventuran en decir.

En la Carta Arqueológica de Camas (en proceso de espera...) no se encuentra que sean túmulos y, por eso, el Cerro de Santa Brígida es conocido entre aquellos que gustan de los misterios históricos-arqueológicos o los que, simplemente, dejan volar su imaginación.

En este punto se encontraba, antaño, la ermita de Santa Brígida y que como santuario pudo haber marcado -con su edificación- un lugar con carácter religioso desde tiempos inmemoriales.

Las formaciones llaman la atención son siete colinas en las que, además, en la zona, destacan otros monumentos megalíticos como los dólmenes de La Pastora o Montelirio, entre otros. ¿Podrían ocultar otras formaciones similares? ¿Se ha hecho catas arqueológicas en la zona? Me pregunto.

En la zona podría haber tumbas de la más remota Antigüedad, por descubrir y, quizás, mostrarnos una parte de nuestro pasado más ancestral, hasta de una vieja cultura asentada en la zona y, tal vez, relacionada con la tartésica.

No obstante también pueden ser, perfectamente, formaciones naturales, herencia del pasado, hasta del Lacus Ligustinos con claras evocaciones tartésicas en un punto que no está demasiado distante del punto del Carambolo, con su famoso tesoro. Quizás bajo esas colinas se esconda no un tesoro en oro y otras riquezas sino un tesoro cultural -que es más importante-.

El nombre con el que se le conoce no es menos singular: Parque Tumular de Kumas con la llamada «Pirámide Tumular de los Refulgentes», «Túmulo del Rey», «Nobles» y población, con -dicen- clara advocación, la primera de ellas, a la diosa de la fertilidad, tanto del suelo como para tener una prole que emplear como ayuda en la casa, aunque todo esto, como es obvio, es meramente especulativo.

Evidentemente hoy me he querido asomar a la parte más especulativa de la Sevilla desconocida, yo no soy historiador, tampoco arqueólogo -conozco a gente que van de «historiadores» allá donde no alcanzan ni a primer curso de carrera y pese a ello quieren sentar cátedra con desorbitada prepotencia sobre este tema-, sólo un curioso que hoy ha querido acercarse a un curioso tema.