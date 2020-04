Planes para pasar el viernes confinado

La cuarta temporada de "La Casa de Papel" llega por fin a Netflix como una de las grandes alternativa de ocio para este viernes. Sumérgete con el Profesor, Nairobi, Denver, Río o Tokio en una trama que no dejará indiferente a nadie.

-- "La Casa de Papel" y "Tales from the Loop" llegan por fin este viernes.

El mayor fenómeno internacional entre las series españolas, "La Casa de Papel", vuelve este viernes con su cuarta temporada para aliviar la cuarentena. La banda liderada por el Profesor vuelve sumida en el caos con éste dando por hecho que Lisboa ha sido ejecutada, Río y Tokio volando un tanque y Nairobi debatiéndose entre la vida y la muerte.

Como rival de "La Casa de Papel" este viernes llega también "Tales from the Loop", una serie de Amazon Prime Video en la que drama y ciencia ficción se unen para llevar a la pantalla las ilustraciones futuristas del artista sueco Simon Stalenhag que muestran una máquina construida para explorar los misterios del universo y sobre la cual se extiende una ciudad fantástica.

-- Cine familiar e historia de nuestro cine.

Hoy se estrena en Rakuten TV la tercera entrega de las aventuras del juego Jumanji, la segunda protagonizada por Dwayne Johnson, que imprimió a la saga un estilo renovado respecto al original de Robin Williams, una mezcla de comedia y acción que puede ver junta toda la familia.

Los más cinéfilos tienen también la oportunidad de disfrutar desde hoy del documental "Sesión salvaje", que llega a Flixolé, Filmin y Amazon Prime Video, una película que recorre la época dorada del cine de género y de serie B en España, desde los westerns rodados en Almería a las películas de terror, pasando por "el destape" y el cine quinqui.

-- Hozier te acerca su música para combatir el confinamiento.

Hozier, conocido intérprete y autor de canciones como "Take Me To Church", será el protagonista del concierto que Billboard Live At-Home emitirá a partir de las 14:00 hora de la costa del pacífico de EE.UU. este viernes (23:00 horas en España).

-- Israel Elejalde en directo en "Esto es Agua"

Veinte personas en cada pase, con las entradas a 5 euros, podrán ver a través de la plataforma Zoom la nueva experiencia en directo de #TeatroConfinado, que promueve Teatro de la Abadía y a la que en esta ocasión se suma el Pavón Teatro Kamikaze.

Israel Elejalde interpretará a partir de las 20:00 horas desde mañana y hasta el domingo "Esto es agua", de David Foster Wallace, un aviso a navegantes sobre el modo de vida contemporáneo.

-- Ya están disponibles los primeros "relatos confinados" de Blackie Books.

Este viernes puedes empezar a leer algunos de los "Relatos confinados" que centenares de lectores han enviado ya a la editorial Blackie Books, que convocó hace unos días esta iniciativa para que la gente publicara historias sobre su confinamiento y que ha tenido un gran éxito.

Y puede servir para animarse a escribir un relato que, recuerda la editorial, "debe suceder, de manera íntegra, fuera de casa. Debe ser escrito, por supuesto, en tu casa, y no puede superar las 200 palabras. Hay que enviarlo a casa@blackiebooks.org.

-- Aprovecha el confinamiento para ponerte en forma

Como siempre, una recomendación física. Hoy, un curso gratuito para ponerse en forma y adelgazar en www.entrenaconsergiopeinado.com.

También se puede optar por clases en su canal de youtube -https://www.youtube.com/user/EntrenaSergioPeinado- o por las rutinas de ejercicios que publica en su Instagram: sergiopeinadotrainer.