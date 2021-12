Plantas peligrosas para perros y gatos

La verdad es que se me hizo un nudo en la garganta saber lo sucedido y me pregunté, desde mi humildad, que podría hacer yo para evitar más muertes de este tipo. Mi padre siempre me dijo que los perritos suelen comer hierba para «purgarse», aunque las explicaciones son diversas. Lo cierto es que se debe tener mucho cuidado con las mascotas cuando se acercan a un jardín pues pueden comer plantas que son venenosas.

En casa hay que tener cuidado con los medicamentos que se dejen a su alcance o los cables, los enchufes, son animales curiosos y esa curiosidad puede ser letal. Pero hoy quiero hablarles de plantas que pueden ser letales para nuestros peluditos y, procurar, en la medida de lo posible, que estén a su alcance.

Así pues si tenemos una mascota (o varias) en casa, hemos de pensar en ellas cuando compramos una planta o introducimos un elemento nuevo en la misma, igualmente en el jardín, o si la sacamos de paseo hemos de tener en cuenta donde se acerca pues hay una variedad de plantas tóxica que, en caso de ingerirla, podrían hacer peligrar su vida.

Así les paso a exponer plantas que son malas para nuestros peluditos, nuestros perros y gatos.