Posesión en una iglesia de Sevilla

La iglesia protagonista está en la capital, en Sevilla, es conocida por su arquitectura impresionante y su larga historia. Lo que les narro es poco conocido, un suceso que tuvo lugar allí hace unos años, un sucesos que muchos creen que fue un exorcismo.

Fue durante una misa de domingo cuando el padre Juan comenzó a notar comportamientos extraños en uno de los feligreses. El hombre se retorcía en su asiento, gruñía y se contorsionaba de una manera que no parecía natural. El padre Juan, un sacerdote experimentado, sabía que algo estaba mal. No había casi nadie aquella mañana, de verano, y no dejaba de mirar a aquel hombre que se retorcía, que comenzó, de buenas a primeras, con aquel extraño comportamiento.

El padre Juan llamó a dos personas de confianza, “uno era yo, para que lo ayudáramos a llevar al hombre a una silla del altar. Una vez allí, comenzamos a rezar con fuerza mientras el hombre se retorcía y gritaba. Fue entonces cuando el padre Juan se dio cuenta de que estaba presenciando un caso de posesión demoníaca.

Durante las siguientes cuatro horas, el padre Juan y nosotros continuamos rezando, la iglesia cerrada a cal y canto. Él comenzó con lo que creo que eran los rituales de exorcismo mientras el hombre luchaba contra el padre Juan. Fue muy intenso. Llamó a otro sacerdote, con experiencia en exorcismos y juntos, los dos sacerdotes, continuaron el exorcismo durante horas, mientras yo y la otra persona observábamos en silencio. Finalmente, después de varias horas de lucha, el demonio abandonó el cuerpo del hombre. El hombre cayó al suelo, exhausto pero finalmente libre del mal que lo había poseído. No había visto eso en mi vida...” decía impresionado.

El padre Juan y el padre Miguel se arrodillaron junto al hombre y oraron juntos, agradeciendo a Dios por su protección y liberación “y nosotros rezábamos también”.

“Yo no creía en este tipo de cosas pero desde ese día me las tomo muy en serio y no admito bromas, eso lo he vivido yo directamente y sé que es verdad” me decía el testigo.

“Para el padre Juan el exorcismo fue una experiencia que nunca olvidará. Fue una prueba de su fe y su dedicación a la protección de las personas que creemos. Los demonios aún pueden estar entre nosotros, también sabe que nunca estaremos solos en nuestra lucha contra el mal” concluía.

Es difícil poder discutir un testimonio así y saber separar el lado emocional del objetivo, pero no me cabe ninguna duda que algo muy extraño vivieron este grupo de personas y, sin dudas, el exorcismo, terapéutico o real, se realizó. ¿Quién lo duda?

*Si ha vivido un hecho similar o de tipo paranormal, si desea que se investigue su caso –totalmente gratis- no dude en escribirme a correo@garciabautista.net